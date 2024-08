Soriano, continua la preparazione in casa rossoblù. Il presidente Morabito: «Abbiamo una rosa ampia. E ci saranno nuovi ingressi societari»

Terzo giorno di lavoro in campo per la squadra vibonese, in attesa dell'esordio in Coppa Italia il primo settembre contro il Mesoraca

Terzo giorno di preparazione per il Soriano che ha iniziato la sua preparazione estiva in vista dell’inizio ufficiale della stagione, ovvero il primo settembre con il fischio d’inizio della Coppa Italia e con il Soriano, inserito nel triangolare con Mesoraca e Sersale, favorito per la vittoria del proprio girone per ambizioni e rosa costruita. In vista del nuovo e imminente anno sportivo, è il presidente Enzo Morabito a dire la sua, come sempre, sulla situazione generale.

Rosa numerosa e variegata

Ecco le sue parole: «Riconfermarsi non è mai facile, a maggior ragione dopo quel brillante terzo posto della passata stagione. Ma noi partiamo con grande fiducia. Abbiamo riconfermato lo staff tecnico al completo, riponendo in mister Giovinazzo e nei suoi collaboratori la massima fiducia. Abbiamo quindi una rosa numerosa e variegata con la quale poter dire la nostra nel prossimo torneo di Eccellenza».

Nuovi ingressi societari

Si lavora anche fuori dal campo per cercare di allargare i quadri societari e, in questo, qualche novità l’ha annunciata lo stesso Morabito: «In tanti hanno manifestazione la volontà di unirsi a noi, per portare avanti questa passione. La cosa ci fa piacere e a breve presenteremo ufficialmente anche i nuovi ingressi in società. Allo stesso tempo – conclude Enzo Morabito – le nostre porte sono sempre aperte. Insieme si può fare meglio e di più».