La Vibonese potrà contare sulla vecchia conoscenza Berardi: «Volevo tornare a tutti i costi. Sono sicuro che faremo bene»

Terminato il ritiro di Trepidò, la Vibonese riprende i lavori in casa propria tra volti nuovi e volti ritrovati. Tra questi ultimi, infatti, rientra Filippo Berardi che, dopo tre stagioni dall’ultima volta, riabbraccia questo club e questa maglia. L’attaccante esterno classe 1997, infatti, ritorna con tanto entusiasmo dopo il biennio, tra il 2019 e il 2021, in cui in Serie C con la Vibonese ha messo a referto 46 presenze impreziosite da 5 gol e 12 assist. Cresciuto calcisticamente nel Torino, il calciatore originario di San Marino si è fatto apprezzare per qualità umane e tecniche. Nella sua carriera ha indossato le casacche di Rimini, Juve Stabia, Monopoli, Ancona, Sammaurese e Cosmos.

Un ritorno voluto a tutti i costi

Ai microfoni ufficiali del club è lui stesso a esternare tutto il suo entusiasmo in quella che per lui è stata casa sua: «Sono contento della mia scelta e super carico. Tornare qui era il mio obiettivo e volevo farlo a tutti i costi. Spero di poter dare soddisfazioni alla società e di fare un buon campionato, soprattutto, come squadra. Mi aspetto sicuramente di fare bene e la speranza rimane quella di portare i tifosi allo stadio». E ancora: «Cercheremo di vincere ogni partita, poi alla fine tireremo le somme. Sta nascendo un buon gruppo fatto di persone sane e questa è una cosa positiva».