Vibonese, Alessio Cardinale è già carico: «Mi aspetto di fare bene e di crescere sia come persona che come calciatore»

La Vibonese prosegue il suo personale percorso di avvicinamento alla prossima stagione e con l’inizio del campionato di Serie D previsto per il prossimo 8 settembre, quando il club rossoblù sarà di scena sul campo siciliano della neopromossa Nissa. Tra i nuovi volti che porteranno estro e fantasia, oltre a dinamismo e imprevedibilità, ci sarà anche Alessio Cardinale, centrocampista classe 2003 con il vizietto del gol. Il ventunenne è reduce dallo scorso campionato con la maglia del Ragusa anche se il ragazzo, originario di Palermo, può vantare anche di un passato nelle fila del Canicattì.

Ambizioni personali e obiettivi di gruppo

Il centrocampista-trequartista dunque, intervistato ai microfoni ufficiali del club, mette a nudo ambizioni e obiettivi stagionali sia collettivi che personali: «Pronto a mettere le mie qualità al servizio del nuovo gruppo che sta nascendo. Mi aspetto sicuramente un campionato ad alti livelli, anche perché rientra negli standard della Vibonese e posso dire che siamo tutti ragazzi pronti a metterci in gioco anche perché, come detto, sta nascendo un ottimo gruppo non solo all’interno del rettangolo di gioco ma soprattutto fuori, e questa è la cosa più importante». Il ventunenne, inoltre, ha già le idee chiare su come affrontare l’imminente stagione: «Mi aspetto di fare bene e crescere sia come persona che come calciatore». Infine l’appello ai tifosi: «Venite tutti al campo e sosteneteci. Noi daremo tutto per farvi divertire e darvi soddisfazioni cercando di vincere tutte le partite». Prossima amichevole prevista per il 21 agosto allo stadio D’Ippolito contro la Vigor Lamezia di mister Fanello.