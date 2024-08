Vibo, l’assemblea dello Juventus official fan club Andrea Agnelli inaugura la nuova stagione di tifo e passione

Nella sede ormai tradizionale dello Juventus official fan club (Jofc) “Andrea Agnelli” di Vibo Valentia, situata presso il 501 Hotel si è tenuta l’assemblea annuale dei soci. «Un incontro significativo – hanno fatto sapere attraverso una nota ufficiale i responsabili – che segna la volontà di proseguire il percorso intrapreso nel 2018, in nome della passione e dell’amore per i colori bianconeri. Il Jofc di Vibo Valentia, in continua crescita, conta ogni stagione più di cento membri. Essere parte di un Jofc significa molto più che tifare: si tratta di sentirsi parte di un progetto più ampio che unisce giocatori, società e sostenitori. Non è un caso che proprio durante la pandemia il club, sotto la guida della presidente Ivana Ventura, abbia dimostrato una forte vocazione sociale, donando attrezzature sanitarie al nosocomio cittadino. Un gesto che rispecchia l’impegno e la solidarietà della comunità bianconera».

Con la stagione 2024/2025 alle porte, sono già aperte le iscrizioni per nuovi e vecchi soci. «L’obiettivo è quello di vivere insieme nuove e emozionanti avventure calcistiche, magari coronate da successi a livello nazionale ed europeo. Gli iscritti non hanno limiti d’età: la porta del Jofc è aperta a tutti coloro che desiderano far parte di questa grande famiglia, unita dalla passione per la Juventus. Il Direttivo del club ha già in mente una serie di iniziative coinvolgenti. Oltre a una festa di apertura che vedrà la consegna di gadget riservati ai soci, sono previsti incontri con rappresentanti della società torinese e con personaggi storici che hanno indossato la maglia bianconera. La locandina con tutti i dettagli e riferimenti social sarà presto divulgata per dare a tutti la possibilità di unirsi a questa avventura».

Il Direttivo del Juventus official fan club di Vibo Valentia è composto dalla presidente Ivana Ventura presidente, Rino Putrino suo vice, Roberto La Gamba segretario, il tesoriere Paolo Giannini ed i consiglieri Francesca De Pascali, Domenico Galati, Antonio Italiano, Salvatore Meddis, Bruno Natale e Ugo Spinelli.