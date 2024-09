La Vibonese muove la giornata di mercato: dopo Atteo arriva il 18enne brasiliano Rizzardi

Il difensore (terzino destro) classe 2006 è alla sua prima esperienza calcistica in Italia e proviene dal Goiàs, squadra di Serie B in Brasile

Giornata di mercato alquanto frenetica per la Vibonese che, dopo l’annuncio del centrocampista Antonio Atteo, comunica anche l’ingaggio di Nicolas Rizzardi. Il calciatore di origine brasiliana vestirà dunque rossoblù in questa appena iniziata stagione, arricchendo ulteriormente la rosa a disposizione di mister Facciolo e, soprattutto, rinforzando il reparto difensivo.

Si arricchisce il reparto Under

Una pedina molto utile, poiché va a consolidare il pacchetto Under essendo lui un classe 2006. Il diciottenne è un difensore brasiliano, appunto, ma con passaporto italiano e proviene dal Goiàs, squadra militante nel campionato di Serie B brasiliano. Nello specifico è un laterale destro di contenimento volto prevalentemente a difendere. Lo stesso è già a disposizione del tecnico rossoblù e, nella giornata odierna, ha effettuato l’allenamento col gruppo (oggi doppia seduta) e dunque arruolabile in vista della seconda giornata di campionato contro il Sambiase, ovvero nell’esordio casalingo stagionale della Vibonese dopo l’inaugurale gara in casa della neopromossa Nissa (terminata 1-1). Semplici ma alquanto chiare le prime parole di Rizzardi, alla sua prima avventura calcistica italiana: «È bello essere qui, una bella opportunità per me che voglio vivere al massimo».