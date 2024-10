Il vibonese Emilio Scuteri si laurea campione italiano di motocross, il trionfo nella categoria Mx1 fast

di Marco Galati

Già da piccolo, nei circuiti di gara in sella a una moto da cross, faceva dei numeri che sfidavano le leggi della fisica. Saltava, curvava, sorpassava avversari come birilli, senza paura e con una facilità estrema. Si capiva già da allora che aveva un grande avvenire davanti a sé. Sensazione che si è materializzata ieri pomeriggio con l’ennesimo trionfo: Emilio Scuteri, 23 anni, pilota della Millionaire racing team, in sella alla sua Honda, si è laureato campione italiano di motocross nella categoria MX1 Fast, sul circuito Ciclamino di Arco di Trento.

Una vittoria che riempie di gioia la sua scuderia, il team manager Michele Caprioli, il motoclub d’appartenenza il “Paolo Rossi Cina” di Cinquefrondi, ma soprattutto i suoi tifosi e la cittadina di San Calogero, nella quale è atteso a giorni.

Emilio ha ereditato la passione per le moto dal padre Franco, misurandosi fin da piccolo nelle gare di livello nazionale. Da lì è stato un crescendo di successi e trionfi fino a vestire più volte la casacca azzurra della nazionale. Il suo ricco palmares parla per lui. Il titolo tricolore conquistato ieri lo riscatta dalla stagione dell’anno scorso non disputata a causa di un infortunio al ginocchio.

Con l’ultimo trionfo di Emilio, la piccola cittadina di San Calogero si rivela sempre più “terra” di sportivi i cui successi valicano i confini regionali. Prima di Emilio, infatti, a conquistare un titolo tricolore in primavera (e un terzo posto a livello mondiale) è stato l’atleta di kick boxing della Big Match the gym, Salvatore Pio Sesto. Due campioni nazionali in due sport diversi, in un paese di circa 4000 abitanti, non è una cosa che si vede tutti i giorni.