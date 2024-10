La Vibonese sfida l’Igea Virtus cercando la quinta vittoria di fila. Il centrocampista Giunta: «Periodo importante per capire quale strada possiamo prendere»

Quarta vittoria consecutiva per la Vibonese che domenica, allo stadio Luigi Razza, ha piegato la resistenza della Sancataldese per 2-0. Una vittoria che consente al club rossoblù di rimanere al terzo posto nel girone di Serie D e, soprattutto, di stare col fiato sul collo al Siracusa. Primo tempo praticamente perfetto e chiuso sul doppio vantaggio grazie alla rete di Giunta che, imbeccato da Terranova nel cuore dell’area, non ci pensa due volte e dopo un breve controllo insacca alle spalle del portiere. Il raddoppio è invece opera di Terranova, con un eurogol dai trenta metri.

La carica di Giunta

Comunque sia è proprio Ciccio Giunta, colui che ha sbloccato la partita, a parlare ai microfoni ufficiali del club sul successo e sul nuovo impegno che vedrà la Vibonese impegnata a Barcellona Pozzo di Gotto, casa dell’Igea Virtus in quello che sarà un match di alta classifica, dal momento che i siciliani sono quarti a meno tre proprio dalla squadra di mister Facciolo: «Quella di domenica, a mio parere, è stata una partita molto positiva poiché abbiamo fatto un gran primo tempo anche se poi, nella ripresa, siamo calati un po’ sotto l’aspetto sia fisico che mentale. Dopo l’espulsione ci siamo cullati e abbiamo fatto un errore perché le partite si devono chiudere prima». Ora comincia però una fase stagionale delicata per la Vibonese: «Dobbiamo continuare a lavorare, anche perché questo sarà un periodo importante per noi per capire quale strada possiamo prendere. L’obiettivo primario, comunque, rimane quello di andare a Barcellona Pozzo di Gotto e ottenere un risultato positivo, poi vedremo cosa succederà. Contro l’Igea Virtus sarà una partita molto difficile dal momento che loro, con le caratteristiche che hanno, cercheranno di sporcare il nostro gioco. Non so se il campo sarà buono da giocare». E infine: «A tutti fa piacere rimanere in alto, lavorando col sorriso durante la settimana. Noi faremo il nostro campionato».