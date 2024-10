Due vibonesi in corsa per la Coppa Calabria: Asd Pizzo sul campo del Decollatura, per l’Asd Sant’Onofrio brusca sconfitta a Polistena

In archivio le gare d’andata degli ottavi di finale di Coppa Calabria, competizione riservata solo alle squadra che disputano il campionato di Prima Categoria. Si fa sempre più intensa dunque la corsa alla finalissima (in programma il prossimo 2 aprile 2025) e prendere così il posto dell’AEK Crotone, vincitrice dell’ultima edizione. Due le formazioni vibonesi ancora in corsa, ovvero Asd Pizzo e Asd Sant’Onofrio e il bilancio, dopo i primi novanta minuti, è agrodolce.

Le partite

Vince innanzitutto l’Asd Pizzo che, sul campo dell’Audace Decollatura, si impone per 0-2, esorcizzando così le palesi e inaspettate difficoltà in campionato che la vede al penultimo posto con solamente un punto racimolato. Bella in Coppa dunque, con la formazione di mister Barbieri che ha mostrato tutta la sua caratura tecnica. Match che si sblocca grazie a Jaiteh che infila il portiere avversario dopo 12 minuti di gioco. nella ripresa è ancora lui a siglare la sua doppietta e a fissare il punteggio sullo 0-2: l’Asd Pizzo vede i quarti di finale.

Cede bruscamente invece l’Asd Sant’Onofrio in casa di un Polistena che sta dominando il Girone D di Prima Categoria e costruito per vincere. La formazione locale trova il vantaggio dopo venti minuti grazie alla rete di Mantegna e, quindici minuti più tardi, trovano anche il raddoppio con il gol del centravanti Nasso. A cinque minuti dall’intervallo però i giallorossi accorciano le distanze con Obi. Nella ripresa però lo Sporting Polistena prende il largo siglando il tris co Buono, il poker con Daleo e la definitiva cinquina ancora con Buono. Match di ritorno in programma il prossimo 13 novembre.