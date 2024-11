Coppa Calabria, l’Asd Pizzo unica vibonese a staccare il pass per i quarti di finale. Battuto l’Audace Decollatura

L’Asd Pizzo è l’unica superstite vibonese in Coppa Calabria, la competizione dedicata solamente alle squadre militanti nel campionato di Prima Categoria. Nelle gare di ritorno degli ottavi di finale, infatti, due erano le formazioni vibonesi ancora in corsa: Asd Pizzo e Asd Sant’Onofrio. I napitini eliminano l’Audace Decollatura, ribadendo la vittoria dell’andata, mentre i giallorossi cedono il passo a un più attrezzato Sporting Polistena. Ma andiamo con ordine.

Asd Pizzo unica superstite

Nella gara di ritorno degli ottavi di finale, dunque, l’Asd Pizzo conferma il successo dell’andata (0-2) in casa dell’Audace Decollatura, imponendosi con veemenza davanti ai propri tifosi per 5-0. Gara già chiusa nella prima frazione dal momento che la squadra di Barbieri sblocca prima gli equilibri al quarto d’ora con Sokona e poi prende il largo con Contartese, Soriano e Tripodi. Nella ripresa un autogol ospite sigla la cinquina che lancia l’Asd Pizzo direttamente ai quarti di finale, con le gare d’andata in programma il prossimo 11 dicembre.

Ads Sant’Onofrio eliminata

Non ce la fa invece l’Asd Sant’Onofrio, anche perché serviva una vera e propria impresa. Il club vibonese, infatti, era chiamato a rimontare il 5-1 dell’andata contro una squadra (lo Sporting Polistena) peraltro costruita per vincere il proprio campionato di competenza. Cannitello e compagni comunque se la giocano alla pari per un tempo, chiudendolo sullo 0-0, mentre nella ripresa passano addirittura in vantaggio grazie alla rete di Ciancio. Il vantaggio però dura solo tre minuti. Da lì in poi lo Sporting Polistena la ribalterà ribadendo il successo dell’andata.

Le altre partite: Atl. San Lucido-Marca 2-2, Catona-Rizziconi 3-1, Real Trebisacce-Themesen 0-2, Silana-Scandale 5-0, Taurianova-Bivongi 1-0, Luzzese-Bisignano si gioca il 20 novembre.