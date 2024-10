Coppa Calabria, domani gli ottavi di finale con due vibonesi ancora in corsa: in campo Asd Pizzo e Asd Sant’Onofrio

Turno infrasettimanale di coppa per il calcio dilettantistico calabrese e, nello specifico, anche per quello vibonese. Domani alle ore 15:30, infatti, si disputeranno le partite di andata degli ottavi di finale di Coppa Calabria, competizione riservata solo alle squadre che disputano il campionato di Prima Categoria, e dunque ai quattro gironi calabresi. Due le squadre vibonesi ancora in corsa.

Gli ottavi di finale

Delle iniziali tre compagini vibonesi, due approdano agli ottavi di finale, ovvero Asd Pizzo e Asd Sant’Onofrio. Eliminata dal Bivongi ai sedicesimi la Stella Mileto che, nel match di ritorno, non è riuscita a ribaltare il 3-0 a tavolino inflitto a causa di un giocatore non tesserato in campo. Proseguono il loro percorso invece le altre due. L’Asd Pizzo, innanzitutto, sarà di scena sul campo del Decollatura per dare una svolta a questa stagione. Il club napitino infatti annaspa e non poco in campionato, con solamente un punto all’attivo dopo tre giornate: troppo poco se si considera che è la principale candidata al primo posto. Proprio per questo domani bisognerà cambiare rotta, rimanendo in corsa per la coppa e battendo il Decollatura, anch’esso in difficoltà nel Girone B di Prima Categoria. Inizierà il primo round in trasferta anche l’Asd Sant’Onofrio che, dopo aver battuto nel doppio confronto la Rosarnese, dovrà affrontare lo Sporting Polistena, sicuramente uno tra gli avversari più ostici che potevano capitare al club santonofrese dal momento che è costruito per vincere il proprio girone in campionato (attualmente è primo a quota 9 punti e a punteggio pieno).