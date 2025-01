Calcio, l’Asd Pizzo vola in semifinale di Coppa Calabria: piegato il Taurianova ai supplementari

Quasi completo il quadro delle semifinali di Coppa Calabria, competizione dedicata solo alle squadre partecipanti ai quattro gironi di Prima Categoria. Si sono giocate oggi infatti tre delle quattro gare valide per le semifinali e, in ogni caso, tra le quattro regine che si contenderanno la finale ci sarà una rappresentante vibonese: l’Asd Pizzo. La formazione napitina batte il Taurianova e stacca il pass per il penultimo atto della competizione. Sporting-Polistena-Catona e Marca Silana le altre due partite (che hanno visto le qualificazioni di Sp. Polistena e Silana) mentre Themesen e Luzzese si sfideranno il prossimo 22 gennaio.

Asd Pizzo in semifinale

Stacca un pass storico dunque la squadra allenata da mister Barbieri che adesso accarezza con più consapevolezza il sogno della finale e del trofeo. Piegato il Taurianova nel doppio confronto e, dopo l’1-1 in terra taurianovese con gol di Fiorino per la compagine della Piana e di Contartese per i vibonesi, vince davanti ai propri tifosi, ma quanta fatica. Già perché i napitini vincono una gara infinita piegando la resistenza avversaria dopo i tempi supplementari. Vantaggio-lampo a opera di Tripodi dopo soli quattro minuti di gioco e prima frazione chiusa in vantaggio. Al ventesimo minuto della ripresa l’Asd Pizzo trova il raddoppio griffato Roberto Soriano che, dagli undici metri, batte il portiere Romeo. A dieci minuti dal termine Antonelli dimezza lo svantaggio mentre, cinque minuti più tardi, Mammone di testa fa 2-2 portando la contesa all’extra-time. Al quinto minuto del primo tempo supplementare, La Torre libera un rasente dal limite che si insacca all’angolino basso, alla destra di Romeo, ed è il gol che manda in estasi tutta l’Asd Pizzo.

Il tabellino

ASD PIZZO: Bombai; Pugliese A., Terry, Collia (6′ st Pugliese F.), Araco; Colloca (35′ st Mahama), Toscano, Filardo; Tripodi (30′ st Yusupha), La Torre, Soriano. A disp.: Pititto, Furciniti, Porcelli, Gambardella, Murfuni. All. Barbieri

TAURIANOVA: Romeo; Mammone, Antonelli, Saccà P. (49′ st Spirlì); Saba (12′ st Artuso), Zagari, Vizzarri (12′ st Legato), Saccà A., Bruzzese; Fiorino, Viola. A disp.: Moscato, Vazzana, Hanaman, Vigliarolo, Crocitti, Ursida. All. Coppola

ARBITRO: Luigi Morace di Reggio Calabria

MARCATORI: 4′ pt Tripodi (P), 20′ st Soriano (P), 35′ st Antonelli (T), 40′ st Mammone (T), 5′ pts La Torre (P)

NOTE: Ammoniti: Mahama (P), Antonelli (T), Artuso (T) Espulsi: Pugliese A. (P), Saccà A.