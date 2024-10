Il Soriano torna al successo dopo due giornate. Capitan Clasadonte: «Vogliamo migliorare quanto fatto nella scorsa stagione»

Il centrocampista rossoblù: «Contento per il gol e per la prestazione, ma non possiamo permetterci di abbassaare la guardia»

Torna al successo dopo due gare il Soriano e lo fa contro il fanalino di coda San Luca. Il club rossoblù, infatti, si è imposto davanti ai propri tifosi per 3-1 contro una squadra, quella giallorossa, che nonostante tutti i problemi ha cercato di giocare la propria partita. Match archiviato già nella prima frazione poiché i vibonesi vanno sul doppio vantaggio grazie alla rete di capitan Clasadonte, grazie a un rasente dal limite dopo un batti e ribatti in area, e al difensore Baggini. Nella ripresa arriva il tris con Fioretti che dal dischetto non sbaglia mentre, il gol della bandiera ospite, porta la firma di Allende. Tre unti che permettono ai rossoblù di salire a quota dieci punti in classifica.

Le parole di Clasadonte

Tra i protagonisti del pomeriggio sorianese, come accennato, c’è stato il capitano Piero Clasadonte che apre le danze a quello che sarà poi il successo interno. Ecco le sue parole nel post-partita: «Una giornata importante che ci ha permesso di centrare questa vittoria che mancava da due giornate. Sicuramente sul 3-0 abbiamo abbassato un po’ i ritmi dando al San Luca la possibilità di uscire fuori e, di fatto, ha fatto il primo gol e poi ha rischiato anche di fare il secondo. Dobbiamo capire che in questo campionato le partite durano 95 minuti e non possiamo permetterci di abbassare la guardia». E ancora: «Ci prendiamo quanto di buono fatto, ovvero prestazione e vittoria. La società ha fatto un grande lavoro, portando giocatori importanti. Non ci possiamo nascondere sul tipo di campionato che vogliamo fare e dunque cercheremo di confermare o migliorare quanto fatto nella passata stagione».