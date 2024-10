Volley, la Tonno Callipo supera l’ostacolo Gioia Tauro imponendosi per 3-0

Superato anche l’ostacolo Gioiosa Ionica per la Tonno Callipo, che si impone per 3-0 vincendo i primi due set in modo netto, e controlla il ritorno delle reggine nel terzo. Coach Boschini presenta dall’inizio la diagonale Curti-Bellanca; al centro Macedo e Rizzo, in banda Cammisa e Denise Vinci, libero Quiligotti. Nel corso della partita spazio poi a tutto il resto della squadra.

Senza storia il primo set, in cui le ragazze giallorosse hanno concesso alle locali soltanto sei punti, eloquenti i punteggi intermedi (8-2, 16-4, 21-5) che evidenziano il vistoso divario tra le due squadre.

Identico cliché nel secondo set (16-9, 21-11) a favore di Vibo, sospinto da Rizzo (13 punti di cui ben 4 ace) e Bellanca (10) che risultano alla fine le migliori realizzatrici in casa giallorossa. Così Vibo passa sul 2-0.

Nel terzo set coach Boschini dà spazio anche alle ragazze della panchina, e primi punti in B2 anche per Milazzo e Martina Vinci. Le locali, dal canto loro, vogliono in qualche modo riscattare i primi due set persi senza grande storia. È soprattutto l’opposto Grecea, top scorer del match, che cerca di tenere a galla la barca di Gioiosa con i suoi 17 punti, ma Vibo riesce a controllare il gioco ed a chiudere a proprio favore set ed incontro.

Sabato prossimo 2 novembre (ore 19.00) torna in casa la Tonno Callipo: appuntamento al PalaValentia nel secondo derby di fila contro Volley Reghion Reggio Calabria, ancora a zero punti dopo due gare.

L’analisi di coach Boschini si sofferma anche sugli ingressi dalla panchina: «Nel primo set – inizia il tecnico giallorosso – la nostra battuta è stata veramente devastante. Così le avversarie non sono riuscite ad avere risposte concrete al nostro gioco. Tuttavia devo fare loro i complimenti perché sono ragazze molto giovani, che hanno davanti un percorso di crescita importante. Sicuramente c’è stata un’ottima prestazione del loro opposto, oltre a disporre di una palleggiatrice di qualità. Però – sottolinea coach Boschini – sul piano del gioco c’è stata tanta differenza tra noi e loro. Soprattutto per la nostra maggiore esperienza, ed è stato questo il leit motiv di tutta la gara, oltre ad aver fatto valere le nostre qualità. Anche nel terzo set, nonostante qualche patema perché comunque ho fatto un po’ di cambi, abbiamo faticato di più, ma le ragazze entrate sono comunque riuscite a gestire i momenti di difficoltà ed è quello – conclude Boschini – che mi fa ben sperare per tutta la squadra».

Gioiosa Ionica vs Tonno Callipo 0-3

(6-25, 14-25, 22-25)

Gioiosa Ionica: Grecea 17, Mania 2, Neri 2, Rodolfi 3, Dascola, Pedretti (L), Di Gangi 2, Corradi, Senia, Gatto (L). Ne: Squarzola, Calzolari. All. Cacciottolo

Tonno Callipo: Curti, Bellanca 10, Rizzo 13, Macedo 6, D.Vinci 9, Cammisa 9, Quiligotti (L), M.Vinci 2, Milazzo 5, Salimbeni 3, Darretta (L2), Rustani. Ne: Otta. All. Boschini

Arbitri: Eleonora Morabito e Chiara Dell’Arte

Note: durata set 16′, 21′, 29′. Gioiosa: ace 0, bs 7, muri 2, errori 18; Vibo ace 9, bs 5, muri 8, errori 16.