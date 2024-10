Impianti sportivi, l’assessore Soriano fa il punto: «Per la piscina completeremo i lavori in un anno. In programma l’affidamento dello stadio Luigi Razza»

Tenere costantemente aggiornati i cittadini su opere in fase di completamento e progetti futuri: è anche questo uno dei modi scelti dall’attuale amministrazione comunale, guidata dal sindaco Enzo Romeo, per avere un confronto diretto e trasparente con i propri cittadini, avviando così un nuovo percorso di ascolto. Questa mattina, infatti, l’assessore comunale Stefano Soriano ha tenuto una diretta Facebook, sulla pagina social del Comune di Vibo Valentia, per fare il punto sugli impianti sportivi del territorio, rispondendo anche alle domande di chi ha seguito la diretta.

La questione della piscina comunale

Una sorta di resoconto dell’attuale situazione in cui versa la città di Vibo che, come noto, per impiantistica sportiva è tra le ultime delle classifiche nazionali nonostante ci sia un discreto numero di partecipazione a ogni tipo di sport ma che non si riesce a mandare avanti, appunto, per la mancanza di strutture adeguate. Il primo argomento toccato dall’assessore Soriano è stato quello della piscina comunale: «Parto da qui perché è un argomento su cui si è detto molto. Dopo l’avvento del Covid l’impianto ha conosciuto diverse difficoltà, culminate con la sua chiusura e, di certo, ci sono lavori importanti da fare. A tal proposito c’è un cospicuo finanziamento, di circa un milione e trecentomila euro, destinato alla ristrutturazione della piscina che palesa diversi problemi, come quello riguardante l’impianto idraulico, quello elettrico e spogliatoi al momento inagibili e figli di una non corretta manutenzione da parte di chi precedentemente li gestiva». Un passo importante comunque è stato fatto, sbloccando i fondi che serviranno a far ripartire il progetto, come afferma lo stesso Soriano: «Il finanziamento c’è e, dopo tanti intoppi burocratici, ieri mattina sono stati consegnati i lavori alla ditta e con quest’ultima che, teoricamente, già oggi potrebbe iniziare i lavori. Quanto alle tempistiche, ci vorrà circa un anno o poco più ma si spera sempre che la ditta incaricata possa terminare in minor tempo. In ogni caso io, settimanalmente, mi impegnerò a fare un sopralluogo e dare conto di quella che sarà via via la situazione. Dopo il completamento dei lavori verrà rilasciato il bando per la gestione». Un impinto affascinante e che bisogna valorizzare: «Seguendo mio figlio ho avuto modo di vedere quasi tutte le piscine che ci sono in Calabria e posso dire che quella di Vibo è la struttura più bella della regione».

Il punto sui palazzetti

Un altro tema affrontato, poi, riguarda quello della cosiddetta Cittadella dello Sport a Vibo Marina e la ristrutturazione del palazzetto dello sport PalaPace: «Quanto ai due palazzetti di Vibo – continua l’assessore – si tratta di due impianti che sono oggetto di interventi. Un finanziamento, per quel che riguarda il PalaPace, arriva dalla precedente amministrazione ma non è stato ancora completato perché si sta aspettando un parere dal Ministero. Ci sono anche altri finanziamenti recepiti per scopi di inclusione per sport con disabilità e con in progetto la realizzazione di cinque discipline sportive». E ancora: «Abbiamo anche un bel progetto in fase di completamento e riguarda un parco con area attrezzata, una sorta di polivalente con campo di padel, di calcetto e altro. Anche questo è un lavoro che ha finanziato la precedente amministrazione ma ciò non mi impedisce di dire che è un bel progetto».

La gestione dello stadio

Si arriva poi alla questione degli stadi, i quali richiedono di migliorie per essere interamente adeguati ed efficienti. Lo stesso Soriano parte dunque dalla situazione dello stadio Luigi Razza, casa della Vibonese: «Lo stadio Luigi Razza non è della Vibonese ma è comunale, con la squadra rossoblù che ha l’autorizzazione di poterne beneficiare. Stiamo lavorando affinché si riesca a fare un bando pluriennale per la gestione della struttura e spero che, entro la prossima primavera, gli uffici competenti abbiano tutte le carte in regola per poter lanciare il bando d’affidamento». L’assessore non trascura neanche lo stadio di Piscopio: «Attualmente lo ha in affidamento la società calcistica del Piscopio, ma dobbiamo essere tutti insieme, coinvolgendo anche le società sportive, ad aderire ai lavori e ai finanziamenti in questione, perché il nostro obiettivo è quello di dotare anche il campo di Piscopio di erbetta sintetica e di spogliatoi adeguati. Infine, sempre nel territorio di Piscopio, sorgerà il campetto di calcio a 5 poiché sono stati completati gli ultimi passaggi burocratici».