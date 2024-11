Serie D, la Vibonese guarda tutti dall’alto. Facciolo: «Primo posto? La cosa importante è l’atteggiamento e come prepari la partita»

La Vibonese fa filotto e si prende la vetta solitaria della classifica del campionato di Serie D (Girone I). Nella decima giornata, infatti, la formazione rossoblù centra il suo ottavo risultato utile di fila e la terza vittoria consecutiva. 2-0 il risultato finale con un gol per tempo. Il primo è di Alagna al 33′ pt, splendidamente imbeccato dalla trequarti da capitan Favo. Il centravanti, sulla linea del fuorigioco, fulmina Grasso. Nella ripresa la chiude Germinio che, di testa su un bel cross di Terranova dalla sinistra, la mette sul palo più lontano. La squadra rossoblù adesso può sognare, con il primato solitario complice il contemporaneo KO della Scafatese.

Facciolo è cauto

Non può nascondere la soddisfazione mister Facciolo, nella conferenza stampa post gara, anche se preferisce essere cauto: «Il campionato non è finito, ma oggi ci godiamo questa giornata e siamo felici di questo. Il gol del 2-0 è stata una manna dal cielo perché chi pensava che il Ragusa non fosse una buona squadra non ha nulla a che vedere con il calcio. La mia squadra ha enormi margini di crescita e questo lo dico sempre ai ragazzi, e poi oggi siamo stati bravi a soffrire dal momento che, nei primi minuti, la prima grande occasione l’hanno avuta loro, e poi attaccavano con tanti uomini. Noi siamo stati bravi a sbloccarla con Alagna e, nella ripresa, la Vibonese è venuta fuori anche perché il Ragusa aveva speso tanto nella prima frazione». E ancora: «A prescindere dal primo posto, io dico che la cosa principale sia l’atteggiamento e soprattutto come si prepara la partita. Oggi era difficile sotto tutti i punti di vista, anche perché il Ragusa ha individualità importanti, con giocatori che vantano 200 presenze in Serie C».