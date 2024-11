Terza categoria, per la prima di campionato il San Calogero Calimerà affronterà il Real Anoia

L'esordio stagionale per la formazione rossoceleste sarà in casa sul rettangolo di gioco “Saverio Lo Schiavo” di Rombiolo

Partirà sabato 9 novembre il campionato di calcio di terza categoria, girone G, che vedrà impegnata la società sportiva San Calogero Calimera. L’esordio stagionale per la formazione rossoceleste sarà in “casa”, alle 14,30, sul rettangolo di gioco “Saverio Lo Schiavo” di Rombiolo, a causa dell’indisponibilità per lavori del “Maio” di San Calogero, contro la squadra pianigiana del Real Anoia.

Il campionato per il San Calogero inizia con un colpo di scena imprevisto, la Lega dilettanti, infatti, all’atto di comporre i gironi ha inserito la compagine del presidente Mazzitelli nel lotto di squadre della provincia di Reggio, e non in quella di Vibo, raggruppamento, quest’ultimo, considerato agonisticamente più agevole da affrontare.

Nonostante la sorpresa del girone, nell’ambiente sancalogerese si respira un’aria tranquilla, anzi, non si fa mistero di voler puntare alla vittoria finale del campionato. D’altra parte in questi mesi la dirigenza rossoceleste ha lavorato instancabilmente per allestire una rosa capace di centrare gli obiettivi prefissati senza patemi d’animo. I nomi altisonanti presenti in squadra, a partire dall’allenatore Pasquale Fuduli a finire ai giocatori, stanno lì a testimoniarlo.

La risalita in seconda categoria rappresenterebbe il primo tassello di un programma pluriennale teso a riportare la società sui palcoscenici che contano, più consoni al suo blasone e alla sua storia. Anche perché nel 2026 cadrà il cinquantenario del club e la dirigenza vorrà festeggiarlo nel migliore dei modi.