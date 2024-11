Bulldog Vibo, gli Under 10 trionfano alla Catanzaro Champions Cup: «Vittoria dedicata al piccolo Mattia»

I piccoli Under 10 della Bulldog Vibo sono ormai una conferma nel panorama del calcio calabrese. Nella giornata di ieri infatti hanno dimostrato qualità, determinazione e sano agonismo, conseguendo il secondo centro in una competizione regionale, la seconda in due anni. Questa è la conferma di un gruppo ben amalgamato, ben allenato e nel quale si respira un ambiente di famiglia, tutto a tinte nero-arancio. Un altro traguardo, questa volta speciale nato dal nobile gesto della Scuola Calcio la quale ha voluto dedicare la vittoria a Matteo, il piccolo calciatore di Taverna venuto a mancare qualche giorno fa improvvisamente, proprio mentre praticava il suo sport preferito e al giovane vibonese deceduto in un tragico incidente di motocross, la sua passione.

«A loro e alle loro famiglie va la nostra vicinanza e la dedica di questo trofeo – le nobili parole della società dopo il successo – i bambini sono la nostra felicità e certe disgrazie non dovrebbero mai accadere». Tornando in casa Bulldog Vibo, dopo gli Under 12 vittoriosi a inizio stagione a Gallico, tocca come detto agli Under 10 prevalere nel trofeo Catanzaro Champions Cup.

I Bulldoghini, dopo un ottimo girone, hanno eliminato importanti squadre come I. Castiglia (ottavi), Catanzaro (quarti) e in finale l’Amantea che nell’altra semifinale ha battuto i cugini della Vibonese. Secondo trofeo regionale in appena un mese per la giovane scuola calcio, segno che si sta continuando a lavorare bene con i bambini del territorio. Con la nuova casa Bulldog, che a giorni verrà inaugurata e che ospiterà all’interno di un bellissimo centro sportivo, per i piccoli Bulldoghini si apre una stagione che regalerà sicuramente tanti altri momenti come quello che si è appena vissuto a Catanzaro. La Bulldog Vibo alla manifestazione ha partecipato con due formazioni, una sotto età che si è comunque ben distinta durante il torneo.