Prima Categoria, l’Asd Pizzo vince (4-0) contro il Prasar e alimenta la rimonta in classifica con una doppietta di Soriano e reti di Tripodi e Rombolà

Il campionato di Prima Categoria torna in campo per la sua ottava giornata che si è aperta oggi con l’anticipo tra Asd Pizzo e Prasar. Nessuna sorpresa e pronostico rispettato, con il club napitino che torna a vincere dopo il pari a reti bianche contro la Promosport e, soprattutto, allunga l’imbattibilità di Bombai a quattro giornate (zero gol incassati). Il match finisce con un netto 4-0. Dopo un primo tempo chiuso a reti inviolate, nella ripresa i padroni di casa si scatenano andando prima sul doppio vantaggio, nel giro del primo quarto d’ora, con una doppietta di Soriano e poi, alla mezz’ora, calano il tris con Tripodi. Nel finale c’è spazio anche per il poker firmato da Rombolà. Una vittoria che toglie la squadra di Barbieri dalla clamorosa zona playout, per la quale non è di certo costruita, e la rilancia all’inseguimento della vetta.

Il programma della domenica

Domani pomeriggio, alle ore 14:30, in programma tutte le gare della giornata che vedranno scendere in campo le altre quattro squadre vibonesi: la capolista Soverato, innanzitutto, farà visita alla Real Fabriziese. I biancorossi fanno davvero paura con cinque vittorie e un solo pareggio, senza dimenticare che non prendono gol da tre giornate. Quanto alla neopromossa Fabrizia, finora il cammino non è stato negativo, forse manca anche qualche punticino.

Ghiotta occasione per Real Montepaone e Bivongi dal momento che potrebbero approfittare del turno di riposo della Promosport e balzare così al secondo posto. Entrambe saranno impegnate sul campo amico rispettivamente contro Piscopio e Sersalese. Due vittorie consecutive per la formazione vibonese, ma di fronte c’è un Real Montepaone esperto e che non ha ancora perso in campionato. Da considerare però anche le ambizioni piscopisane che intendono insidiare la zona playoff. Buccia di banana da evitare invece per il Bivongi, che ospiterà una Sersalese in apparenze crescita.

Deve invece ritornare a vincere la Stella Mileto per riprendere contatto con i vertici della classifica. I biancorossi, nel nuovo campo, ospiteranno il Palermiti. Entusiasmo rinnovato in casa Laureana dopo l’ingaggio di mister Megna in panchina. Il club neopromosso, adesso, deve iniziare a vincere per lasciare la zona playout, anche se di fronte c’è un Taverna insidioso e che ha sicuramente la forza di ritornare ai vertici della classifica. Scontro tra due scontente, invece, il match tra Sant’Onofrio e Rosarnese, ovvero le uniche due squadre che non hanno ancora vinto in campionato. La formazione santonofrese è infatti ultima in classifica, quota 2 punti, in concomitanza proprio con la Rosarnese.