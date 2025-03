Prima Categoria, (mezzo) passo falso per l’asd Pizzo che contro il Prasar non va oltre lo 0-0. Real Fabriziese beffata nel finale

In archivio anche la ventitreesima giornata del campionato di Prima Categoria che ha aggiunto un ulteriore tassello a quella che sarà poi la classifica finale. Una corsa alla vetta, innanzitutto, che sfugge a qualsiasi pronostico ma non a quello del Taverna che allunga sulle altre, dando così uno scossone importante ai piani alti. Ecco il sunto della giornata, che non ha sorriso (o comunque non totalmente) alle vibonesi.

L’anticipo

Dopo il turno di riposo forzato di settimana scorsa, torna in campo il Piscopio e lo fa nell’anticipo del sabato contro il Real Montepaone. Un match importante per i giallorossi, dal momento che era uno scontro diretto per i play off, e di fatti alla fine la posta in palio è stata divisa. La compagine vibonese torna infatti da Montepaone con un pari e con i padroni di casa che non riescono più a vincere e a digiuno di vittorie da cinque turni. Locali inizialmente avanti, poi il pareggio di Rotella e play off ancora alla portata.

Le gare della domenica

È nel pomeriggio di domenica, però, che si ridisegnano i confini di vertice e i quali sembrano parlare sempre di più la lingua del Taverna. Dopo la sconfitta nel big match contro l’Asd Pizzo, la Promosport seconda in classifica osservava il turno di riposo, dando così un’occasione ghiotta alle antagoniste. Ne approfitta proprio il Taverna che in casa contro il Laureana si prende tre punti pesantissimi grazie al gol-vittoria di Fossella alla mezz’ora del primo tempo. Rapace come un’aquile invece il Soverato che approfitta del riposo dei lametini. I biancorossi di mister Sgrò, infatti, hanno ragione sulla Real Fabriziese e agganciano al secondo posto, a quota 41, proprio la Promosport. Quanta fatica però contro la Real Fabriziese dal momento che la squadra di Perna tiene bene per quasi tutta la partita. La doccia fredda arriva infatti al settimo minuto di recupero, dopo che il Soverato aveva sbagliato un calcio di rigore al 43′ st. Molto brava a complicarsi i piani in questa stagione l’Asd Pizzo che rallenta ancora una volta la sua corsa e dalla trasferta in casa del Prasar torna solo con uno 0-0, vanificando così parzialmente la vittoria di settimana scorsa contro la Promosport.



Torna a vincere dopo ben sei turni e cinque pareggi consecutivi il Bivongi che batte a domicilio il fanalino di coda Sersalese e lo fa in maniera straripante. Nonostante il rallentamento dell’ultimo periodo, la compagine reggina mantiene il quinto posto (ultimo utile per disputare i play off) difendendolo dagli attacchi del Piscopio. Partita chiusa già nel primo tempo, dal momento che il Bivongi ne fa addirittura quattro in mezz’ora grazie alle reti di Boigorri, Coniglio, Sali e Primerano. Nella ripresa Minervino e Ciminelli indirizzano il tabellino sul definitivo 1-6. Continua a viaggiare in acque tranquille il Sant’Onofrio anche se torna da Rosarno sconfitto. La Rosarnese, infatti, vince per 1-0 grazie alla rete di Galati e trova tre punti pesanti per la salvezza. Buon pari esterno, infine, per la Stella Mileto al suo quarto risultato utile consecutivo (una sola sconfitta nelle ultime sei) con i biancorossi che prima vanno sotto a Palermiti a causa del gol di Marinaro ma poi pareggiano i conti con il solito Loiacono.

Risultati

Piscopio-Real Montepaone 1-1

Soverato-Real Fabriziese 1-0

Taverna-Laureana 1-0

Palermiti-Stella Mileto 1-1

Prasar-Asd Pizzo 0-0

Rosarnese-Sant’Onofrio 1-0

Sersalese-Bivongi 1-6

Riposa: Promosport

La classifica

Taverna 45

Soverato 41

Promosport 41

Pizzo 37

Bivongi 36

Piscopio 32

Real Montepaone 32

Stella Mileto 28

Sant’Onofrio 27

Rosarnese 26

Real Fabriziese 24

Prasar 21

Laureana 20

Palermiti 18

Sersalese 17

Il prossimo turno