Promozione B, il Capo Vaticano si mette alle spalle le difficoltà. Chiarello: «Stiamo lavorando bene, non dobbiamo abbatterci alla prima disattenzione»

Undici punti nelle prime 10 gare del campionato di Promozione (Girone B) e una zona playout che ha invaso lo spazio vitale del Capo Vaticano. Un primo terzo di stagione che, per i neroverdi, ha sicuramente riscontrato qualche difficoltà e che di certo non rispecchia il reale valore della squadra. Una vittoria, inoltre, che manca da sei giornate (dal 2-0 dello scorso 6 ottobre contro l’attuale capolista Gioiosa Ionica) e che che ritornare al più presto, già nella sfida casalinga contro il Bianco che sa tanto di scontro diretto per la salvezza, poiché gli avversari sono sotto in classifica di un punto.

Chiarello: «Continuare su questa strada»

Del momento stagionale del Capo Vaticano, comunque, ne ha parlato ai nostri microfoni il calciatore Costantino Chiarello: «Abbiamo avuto delle difficoltà. Però, pian piano stiamo lavorando per migliorare, basti pensare che nelle ultime due partite la prestazione non è mancata. Ora dobbiamo ritrovare i tre punti già da domenica contro il Bianco, anche perché mancano da tanto. C’è comunque da dire che questo è un campionato difficilissimo, e lo sarà fino alla fine della stagione, dunque dobbiamo solo pedalare tutti insieme e i risultati arriveranno».

Tra i parziali dati che si sono riscontrati in queste prime dieci giornate, uno in particolare balza all’occhio, quello cioè inerente al fatto che, su 14 gol subiti, addirittura 13 sono maturati nel secondo tempo. Uno squilibrio vistoso tra le due frazioni di gioco che Chiarello spiega così: «Stiamo lavorando anche su questo e non ci dobbiamo abbattere alla prima disattenzione, cosa che invece facevamo all’inizio. Già domenica scorsa abbiamo recuperato la partita andando in svantaggio due volte anche se, a dirla tutta, meritavamo di vincere».

Un altro dato, invece, è quello che vede la formazione ricadese come la seconda squadra con più gol in zona Cesarini, ovvero negli ultimi 10 minuti (4 reti) segno che comunque la formazione è viva: «Possiamo ancora migliorare questo dato perché creiamo molte occasioni a partita». Proprio Chiarello è tra le chiavi essenziali di questo Capo Vaticano poiché, a parte i tre intoccabili Macrì G., Lalla e La Torre S. che non hanno saltato neanche un minuto, subito dopo c’è il tuttocampista che ha registrato finora 880 minuti: «Cerco di dare una mano alla squadra ogni domenica, sperando di dare sempre di più insieme ai miei compagni per raggiungere gli obbiettivi prefissati» conclude il calciatore. Ora l’appuntamento di domenica, alle ore 14:30, allo stadio San Giovanni Bosco contro il Bianco.