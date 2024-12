Promozione B, il San Nicola-Chiaravalle torna sconfitto da Melito (2-1). Sisi: «Un copione che si ripete. Se non concretizziamo va a finire così»

Seconda sconfitta esterna consecutiva per il San Nicola Chiaravalle che, nell’anticipo del dodicesimo turno del campionato di Promozione B, torna con un pugno di mosche da Melito. La squadra di mister Sisi, infatti, esce sconfitta per 2-1 ma c’è da dire che le sue occasioni le ha sprecate. Apre le danze il giovane Pezzimenti nel primo tempo anche se, sullo 0-0, Barolo sbaglia un calcio di rigore. Nella ripresa Martinez raddoppia e, nel finale, sempre Barolo si fa perdonare l’errore dal dischetto accorciando le distanze ma non basterà. La zona tranquilla è ancora da ottenere.

le parole di Sisi

Nel post gara si è espresso il tecnico vibonese, Domenico Sisi: «Purtroppo quest’anno è un copione che si ripete. Quando giochiamo fuori casa abbiamo almeno tre o quattro occasioni da gol. Il Melito era partito benissimo, poi però siamo venuti fuori noi e, come detto, abbiamo avuto tre o quattro chance per passare in vantaggio. Il fatto è che bisogna sfruttarle altrimenti alla prima azione rischiamo di capitolare. Penso che il pari era più giusto ma se non concretizziamo ciò che creiamo va a finire così, su questo bisogna lavorare». E ancora: «I rigori si possono sbagliare ma sono contento per Barolo perché poi ha fatto gol e ha fornito una buona prestazione. Il Melito è una squadra che gioca a calcio ma anche noi lo siamo. Questa era una gara dove a deciderla erano gli episodi. Stavolta è andata male a noi».