Prima Categoria, l’Asd Pizzo cala il poker e rientra nella lotta al vertice. Ecco le altre squadre vibonesi impegnate domani

Si chiude col botto il 2024 del campionato di Prima Categoria. Già perché in occasione della dodicesima giornata, l’ultima di questo anno solare, il calendario prevede scontri di alto interesse, come il gran finale di un film. Match scoppiettanti già nei due anticipi del sabato dove i riflettori erano puntati sul big match di vertice tra la Promosport e la capolista Soverato.

Gli anticipi

Una poltrona per due, come il più classico fil del Natale. Già perché in uno dei due anticipi del sabato a scontrarsi erano Promosport e Soverato, con i padroni di casa che superano la capolista e la agganciano, appunto, in vetta. Decisivo un calcio di rigore di Marrello. Quanto alle vibonesi, invece, il Pizzo saluta l’anno con un poker che alimenta la corsa verso la vetta e , di fatti, la formazione napitina rientra ufficialmente nella lotta al vertice. Secco poker dunque, rifilato al Palermiti, in una partita mai in discussione. La prima frazione si chiude sul 2-0 con il gol di Filardo e quello di Tripodi. Nella ripresa l’Asd Pizzo straripa e prima trova il tris con Filardo (doppietta) e poi sul finire il poker di Soriano.

Le gare della domenica

Si arriva così alle gare della domenica. Sfida dal sentore di playoff innanzitutto quella tra Bivongi e Piscopio, con i padroni di casa che arrivano dal pesante poker subito settimana scorsa mentre anche i vibonesi, dal canto loro, sono reduci da un poker rifilato al Fabrizia. Vuole continuare a stupire la Stella Mileto, attualmente terza e in piena zona playoff e che ospiterà un Laureana ferito e ultimo in classifica, per questo con l’acqua alla gola. I biancorossi di Vangeli, reduci dalla scintillante vittoria di Montepaone, potrebbero ridurre il gap con il vertice. Il Taverna ha ripreso a correre e, soprattutto, a riprendere contatto con la zona playoff ma domenica ci sarà la trasferta di Sant’Onofrio contro una squadra in crescita, come dimostrato nelle ultime due uscite di campionato. Vogliono ritrovare la vittoria Fabrizia e Montepaone, una di fronte all’altra. Chiude il programma Prasar-Sersalese, con in palio punti salvezza pesanti. Turno di riposo per la Rosarnese.