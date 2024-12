Bulldog Vibo, un altro weekend con il sorriso: il bilancio per la scuola calcio giallonera è di tre vittorie e una sconfitta

Sabato l'Under 17 provinciale ha battuto il Soriano mentre lunedì successo per Under 15 e Under 16. Unico ko domenica, quello dell'Under 14

Non si ferma la corsa della Bulldog Vibo che continua a incamerare risultati e vittorie in tutte le categorie di competenza. La scuola calcio vibonese, infatti, chiude un altro weekend di successi, manifestando ancora una volta qualità e confermandosi come punto di riferimento del territorio vibonese (e non solo) nel settore giovanile. Di tre vittorie e di una sconfitta dunque il bilancio settimanale delle formazioni giallonere, ma andiamo con ordine.

Le gare del weekend

Innanzitutto sabato i ragazzi dell’Under 17 provinciale hanno battuto in casa la formazione del Soriano, in un derby del comprensorio. Di 4-1 il risultato finale che proietta sempre più al primo posto la Bulldog/Boys. Domenica pomeriggio, invece, cade tra le mura amiche la formazione Under 14 Elite (nell’unico KO di giornata, come detto) che avrebbe meritato maggior fortuna. Alla fine termina 1-2 in favore della Kennedy Aquile. Lunedì pomeriggio doppio impegno per la formazione giallonera. Al Marzano la formazione Under 15 Provinciale batte i pari età del Soriano con un risultato rotondo. Blindando il primo posto, in attesa di recuperare mercoledì pomeriggio la gara in trasferta contro il Pannaconi. In trasferta a Marcellinara l’Under 16 Elite ritorna con i 3 punti, battendo a domicilio la formazione catanzarese delle Pantere Nere CZ. Il risultato è di 0-5 e, al momento, consolidato il primo posto in classifica insieme a Reggina e Sambiase (con una partita in meno). In questa settimana le quattro formazioni saranno impegnate per preparare al meglio un altro weekend calcistico impegnativo che si spera possa regalare altre emozioni a tinte giallonere.