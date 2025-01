Volley femminile, la Tonno Callipo pronta a difendere il primo posto in classifica per la qualificazione alla prima fase di Coppa Italia

Con la ripresa del torneo di Serie B2 femminile, si avvicina un primo obiettivo per la Tonno Callipo. Ovvero il raggiungimento della prima fase di Coppa Italia, che premierà le migliori 8 battistrada dei 10 gironi totali di B2. La squadra di coach Boschini deve difendere il primo posto, con un punto di vantaggio dalla Farmitalia a cui renderà visita il prossimo 18 gennaio. Prima però c’è da respingere l’assalto della Duo Rent Terrasini Volley, terz’ultima in classifica con tre vittorie in nove gare, di scena sabato 11 gennaio al PalaValentia. La centrale Martina Vinci, al secondo anno in giallorosso dopo la cavalcata della scorsa stagione, analizza la ripresa del campionato contro le palermitane, allargando il focus sulla stagione finora. Mancano ancora due gare per finire il girone di andata e la Tonno Callipo è prima con 9 vittorie in 9 gare e Vinci si dice «soddisfatta».

«Per il momento – prosegue Martina Vinci – stiamo rispettando quelli che erano gli obiettivi e anche un po’ i pronostici della vigilia. Quindi non possiamo che essere contente del lavoro finora svolto, anche se non ci accontentiamo mai e cerchiamo di migliorarci allenamento dopo allenamento». Questo campionato «rispetta quelle che erano le previsioni ovvero un torneo ostico, in cui non ci sono risultati scontati. Per ciò che ci riguarda ogni gara deve essere affrontata sempre al massimo delle potenzialità, e di questo ne siamo ben consapevoli». Su due delle tre squadre di Catania che la Tonno Callipo ha alle costole, Vinci ha poi dichiarato: «Ritengo che le due formazioni catanesi siano quelle che, più delle altre, concorrono per i piani alti della classifica. Per cui possiamo dire che visti i risultati finora sono loro le nostre principali avversarie».

Sulla gara di sabato contro Terrasini: «Quella palermitana è una squadra giovane ma con tanta voglia di dimostrare. Sappiamo che ce la metteranno tutta per cercare di fare risultato. Allo stesso tempo però noi dovremo essere brave a portare la gara nella giusta direzione. Ciò per poter iniziare l’anno al pari di come lo abbiamo terminato. Questo – ha poi aggiunto Vinci -, ci consentirà poi di avere la mente libera per il prossimo incontro, che sarà anche quello decisivo, contro Farmitalia, per la Coppa Italia». Intanto, nei giorni scorsi le ragazze della Tonno Callipo hanno avuto un assaggio di B1 affrontando Marsala in amichevole e, nonostante la sconfitta, Vinci non reputa la squadra avversaria di livello superiore alla propria: «Non penso che il test contro Marsala abbia messo in mostra differenze nette. Certo loro sono di una categoria superiore, ma già dai parziali si evidenzia che poi non siamo molto lontane a livello di gioco».

In fine, una sua riflessione personale sulla categoria superiore e sul nuovo gruppo di quest’anno: «Prima di iniziare la stagione ero consapevole del fatto che sarebbe stato un campionato duro e che avrei fatto parte di un gruppo molto esperto. Devo dire che sono circondata da belle persone oltreché da grandi atlete, sempre pronte a dare un suggerimento e un aiuto. Ovviamente – ha poi concluso Martina Vinci – conto di dare il mio contributo agli obiettivi prefissati».