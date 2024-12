Volley, le ragazze della Tonno Callipo chiudono il 2024 con la nona vittoria consecutiva: Palermo battuto per 3-0

Vittoria e vetta riconquista in solitaria per la Tonno Callipo, che sbanca Palermo per 3-0 e balza in testa alla classifica staccando Farmitalia Catania di un punto. Un match senza problemi per la formazione giallorossa in terra palermitana, con un po’ di equilibrio soltanto nei primi due set. Risultato però mai in discussione a favore delle giallorosse, con Denise Vinci e compagne che hanno confermato l’ottimo ruolino registrato finora, anche con qualche cambio in formazione. L’opposto Bellanca infatti, alle prese con l’influenza in settimana, dopo l’inizio da titolare ha lasciato il posto alla compagna Otta. La giovane triestina, così come aveva fatto nella gara di sabato scorso si è ben disimpegnata anche ieri, totalizzando alla fine 8 punti a referto, ma risultando preziosa anche nelle varie fasi di gioco. Da segnalare la portentosa prestazione di Cammisa, ben 19 punti per lei (2 ace e 46% in attacco) best scorer del match, ben supportata dalle compagne Rizzo (9), Denise Vinci (8) e Macedo (6, di cui due muri).

Nel primo set la Tonno Callipo parte lancia in resta (1-3, 3-9, 13-16). Palermo cerca di avvicinarsi (11-13, 16-17), ma alla fine viene fuori la maggiore esperienza e spessore tecnico delle vibonesi che si impongono 25-19. Nel secondo parziale dopo la prima parte in equilibrio (14-14), Vibo sembra prendere un tranquillo margine di vantaggio, salvo un riavvicinamento delle palermitane (20-21). Ma alla fine due punti di Cammisa inframmezzati da un ace di Rizzo chiudono anche il set 25-20. Nel terzo parziale solo due parità: 3-3, 10-10, poi è un monologo di Vibo che conduce sempre nel punteggio portando a punto Rizzo, Denise, ancora Cammisa ed il sigillo finale di Otta. Insomma la marcia della Tonno Callipo continua, consapevole come spiegherà di seguito coach Boschini, che si può e si deve ancora migliorare. Intanto ora il meritato riposo per le giallorosse in vista delle festività natalizie, si riprenderà venerdì 27. Col nuovo anno gli ultimi due impegni del girone di andata saranno a partire dall’11 gennaio: prima Terrasini in casa e poi a Catania con la Farmitalia.

L’analisi del match di coach Boschini parte dalla parziale indisponibilità di Bellanca: «In questi giorni non è stata bene, aveva febbre, malessere di stagione e quindi ad un certo l’ho dovuta cambiare dando spazio a Martina, che in questa settimana si è allenata molto bene. Infatti è stata una delle sue migliori partite: molto ordinata, in attacco ha fatto un buonissimo lavoro, anche a muro è stata molto attenta, seguendo le indicazioni ricevute in settimana ed infatti è uscita un’ottima partita. Sono molto contento di questo». E ancora: «La gara sapevamo non fosse facile perché questo di Palermo è un campo ostico, dove anche la Farmitalia ci ha lasciato un punto. Palermo difende tanto, magari rispetto a Siracusa ha qualcosa in meno nel contrattacco. Tra l’altro gli mancava anche l’opposto titolare, quindi è stata una partita che abbiamo gestito e dominato. Poi ci sono stati alcuni frangenti in cui possono esserci piccoli cali fisiologici, magari con qualche errore di troppo da parte nostra e qualche tocco poco lucido. Chiaramente ogni avversario non aspetta altro che il tuo errore per poterti riagganciare e mettere un po’ di pressione addosso. Noi però siamo stati bravi a risolvere queste situazioni nel migliore dei modi».

Poi, lo sguardo spazia sul nuovo anno orami dietro l’angolo: «Finora sono soddisfatto a metà, nel senso che possiamo giocare meglio, e fare in generale molto meglio. Pur non essendo a punteggio pieno, siamo però senza dubbio contenti della prima posizione in classifica, ciò alla luce della vittoria solo al tie break di sabato della Volley Valley contro Cus Catania e quindi ora è un punto dietro di noi. Se con Terrasini alla ripresa faremo i tre punti in casa, poi andremo a giocarci la sfida a Catania contro la Farmitalia, all’ultima di andata, con un punto di vantaggio che – conclude Boschini – sicuramente conta».

GBT VOLLEY PALERMO – TONNO CALLIPO VV 0-3

(19-25, 20-25, 19-25)

TONNO CALLIPO: Curti 2, Bellanca 1, Macedo 6, Rizzo 9, D.Vinci 8, Cammisa 19, Darretta (L), Otta 8, Rustani 1, Quarto (L2). Ne: Milazzo, Surace, M.Vinci. All. Boschini

PALERMO: Giambona 7, Compagno 9, Rizzo 7, Evola 9, Manservisi 5, Lo Dico (L), Amenta (L2). Ne: Vujevic, Toriano, Cracolici, Mancuso, Li Muli, Di Antonio, Crapitti, Pece. All. Linda Troiano

Arbitri: Susanna Savà e Aurelio Curiale.

Note: durata set 21’, 22’, 26’. Palermo: ace 5, bs 12, muri 6, errori 21; Vibo: ace 6, bs 11, muri 6, errori 19. Attacco 30%-40%; Ricezione 55%-55%.