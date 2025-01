L’Asd Sant’Onofrio dona bilance e termometri al reparto di pediatria dell’ospedale Jazzolino

Non solo sport. Il Sant’Onofrio, squadra militante nel campionato di Prima Categoria, è attiva anche nel sociale come testimonia il nobile gesto avvenuto nella mattinata di sabato 11 gennaio, quando la squadra giallorossa ha donato al reparto di Pediatria dell’Ospedale Jazzolino di Vibo Valentia materiale: bilance e termometri, oltre a dolci per i piccoli pazienti. La Società sportiva santonofrese, come è noto, è da tempo impegnata nelle pratiche sociali. La donazione rientra in un più vasto progetto nato nel 2018, proseguito fino allo scorso febbraio con la donazione delle sedie a rotelle al Pronto soccorso dello stesso ospedale.

La consegna questa volta ha visto coinvolti il reparto di Pediatria, Salvatore Bragò, rappresentato dal Primario, dai medici, infermieri e pazienti del nosocomio vibonese, con il presidente Franco Ciancio a guidare la delegazione giallorossa, accompagnato per l’occasione da dirigenti ed atleti. L’iniziativa, particolarmente apprezzata dai sanitari, si è svolta alla presenza all’interno del reparto che è intervenuto per accogliere la società santonofrese e ringraziare singolarmente ogni dirigente e calciatore presente.