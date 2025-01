«La kickboxing a Vibo non è mai stata abbondonata»: le precisazioni del maestro Maurizio Carchedi

«La disciplina della kickboxing nella città di Vibo Valentia non è mai stata abbondonata e ha vissuto momenti di grande importanza e lo testimoniano i diversi campioni che vivono e risiedono in città». È quanto si legge in una nota dell’Associazione sportiva Warriors, guidata da Maurizio Carchedi che replica dichiarazioni di Paolo Lo Preiato, tecnico della Fenix Academy, che lo scorso 26 gennaio ha ospitato nella sua palestra il pluricampione del mondo Timothy Bos. «Il padre della kickboxing a Vibo Valentia – continua la nota – è il maestro Carmelo Carchedi, il quale dopo aver studiato per anni a Bergamo nella scuola nazionale del dottor Ennio Falsoni (colui che ha divulgato questo sport in Italia ed ha fondato la Fam. – Federazione italiana arti marziali, l’odierna Federkombat), è ritornato in Calabria e ha aperto a Vibo Valentia negli anni ’70-’80 la sua prima palestra con circa 300 iscritti. Questo è da considerarsi questo l’anno zero per la diffusione di questo sport nella città di Vibo Valentia, che non è affatto – lo si precisa – da “risollevare”. È fatto notorio che oggi la famiglia Carchedi vanta il primato di terza generazione che porta avanti questo sport in città».

Il maestro Maurizio Carchedi – viene spiegato – ha 43 anni di esperienza nel settore, prima da atleta agonista e poi da istruttore e da arbitro nazionale, sempre nell’odierna Federkombat. Lo stesso, insieme al fratello Francesco Adriano Carchedi, opera con la sua Associazione sportiva denominata “Warriors” sia nella città di Vibo Valentia sianella sede di Acconia di Curinga.

«La Warriors è attiva sul territorio della città di Vibo Valentia (e non solo) da oltre 30 anni e innumerevoli sono le gratificazioni ricevute per le medaglie vinte dagli allievi consociati e annovera tra le sue vittorie anche un campione del Mondo.

«Maurizio Carchedi – conclude la nota – è il primo nella regione Calabria ad avere iniziato i corsi di “Kick-Light” appena questa disciplina di combattimento è stata promossa e diffusa dalla Federkombat e pratica da decenni con umiltà, professionalità e serietà questa disciplina».