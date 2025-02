Eccellenza, il Soriano impatta contro il Bocale (1-1). Mister Figliomeni: «Quando il pallone non vuole entrare è difficile commentare»

Si ferma a tre vittorie consecutive la striscia dell’Ags Soriano che, nella ventesima giornata del campionato di Eccellenza, viene bloccato davanti ai propri tifosi sul pari dal Bocale. Allo stadio A. Primerano arrivava un Bocale affamato di punti salvezza e che, alla fine, si è portato a casa un punto prezioso. Gara che si era messa in discesa per i locali grazie al gol del difensore Macias che svetta di testa e dopo sette minuti porta i suoi in vantaggio. alla mezz’ora, però, la squadra di Lo Gatto perviene al pareggio dopo una bella azione collettiva e culminata con la conclusione di Romano. Nella ripresa il forcing rossoblù non sortisce i frutti sperati, nonostante un assedio costante. La zona play off (obiettivo mai nascosto) si allontana leggermente.

Le parole di Figliomeni

Ecco le parole nel post gara di mister Tonino Figliomeni: «Sono contento per la prestazione dei ragazzi che meritavano indubbiamente di uscire dal campo con i tre punti, ma onore e merito anche all’avversario. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, così come la ripresa. Nel secondo tempo, infatti, eravamo riusciti a metterli dietro ma quando la palla non vuole entrare è difficile commentare tutto il resto come testimoniano il palo preso, la traversa colpita e i molteplici interventi del loro portiere. E, come spesso succede in questi casi, abbiamo rischiato anche la beffa dopo l’errore del nostro portiere che poteva costarci caro». E ancora: «Accettiamo l’esito della partita e faccio i complimenti ai miei ragazzi i quali sono stati strepitosi e hanno dato tutto, ma quando è così si rischia anche di perderle. In ogni caso dobbiamo continuare su questa strada».