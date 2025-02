Kickboxing, la Warriors Vibo fa incetta di premi a Pizzo in una fase cruciale per le qualificazioni ai campionati nazionali

Domenica a Pizzo la Warriors Vibo Valentia ha partecipato con grande successo alla 2° fase regionale di Kickboxing, un evento cruciale per le qualificazioni alle nazionali. Con la presenza di ben 350 atleti provenienti da tutta la Calabria, la competizione si è rivelata un’importante vetrina per i talenti locali. La Warriors, con i suoi 14 atleti in gara, ha conquistato risultati straordinari, portando a casa un bottino di 8 medaglie d’oro, 3 medaglie d’argento e 2 medaglie di bronzo.

Ecco l’elenco delle medaglie d’oro assegnate:

Mandaradoni Salvatore : un esordio promettente per il giovane atleta, giunto all’appuntamento con grande determinazione;

: un esordio promettente per il giovane atleta, giunto all’appuntamento con grande determinazione; Carchedi Alessia : si distingue nelle due discipline di Point e Kick Light, dimostrando versatilità e abilità;

: si distingue nelle due discipline di Point e Kick Light, dimostrando versatilità e abilità; Mastrobattista Matteo

Cullia Michele

Matani Americo

Patania Domenico

Nesci Antonio

Guida Antonino

Le medaglie d’argento sono invece andate a:

Cullia Emma

De Vito Caterina

Marafioti Teresa

Medaglie di bronzo invece per:

Cullia Emma : un’altra medaglia che testimonia il talento di questa giovane atleta;

: un’altra medaglia che testimonia il talento di questa giovane atleta; Assisi Francesco

«Un particolare plauso – ha fatto sapere poi la dirigenza – va a Pietro Fezza, il quale ha superato la qualificazione senza avversari nella sua categoria. Nonostante fosse una cintura verde, ha accettato di affrontare in amichevole un atleta con cintura marrone, vincendo e dimostrando il suo impegno e la sua crescita nel percorso di kickboxing». Riconoscimento speciale anche a Pezzo Filippo, che, prosegue il comunicato stampa, «insieme ad altri compagni, ha avuto il coraggio di esordire dopo soli quattro mesi di allenamento, affrontando la sua prima esperienza con grande determinazione». La Warriors Vibo Valentia non potrebbe raggiungere questi traguardi senza il «supporto fondamentale dei propri ufficiali di gara: Danilo Carchedi e Antonio Nesci, che hanno contribuito in modo significativo alla buona riuscita della manifestazione. Un sentito ringraziamento va anche ai genitori – si conclude poi la nota -, sempre pronti a supportare i loro figli e a riporre fiducia nella società».