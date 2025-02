Kickboxing, ancora successi per la Fenix Academy che a Pizzo conquista 18 medaglie

Domenica 9 Febbraio si è disputata la seconda Fase regionale di qualificazione alla preselettiva per i campionati italiani (Criterium) e Campionato italiano cadetti per quel che concerne il settore della kickboxing. La Fenix Academy, a tal proposito, si conferma tra le eccellenze sportive del territorio vibonese portando ancora sugli allori i suoi atleti.

Ancora successi per la Fenix Academy

Nella manifestazione svoltasi al Palazzetto di Pizzo, il team del coach Paolo Lo Preiato conferma tutte le sue cinture nere qualificate al Criterium e, in questa ultima tappa, ne aggiunge uno alla rosa e confermandosi in quella che è stata una cascata di medaglie. Innanzitutto venti atleti presenti su venticinque preventivati, poiché causa influenza cinque giovani atleti si sono visti costretti a saltare la gara. Da questi venti atleti, comunque, la Fenix tira fuori ben diciotto medagliati e nel seguente ordine: otto medaglie d’oro, sette medaglie d’argento e tre medaglie di bronzo. Il prossimo obiettivo, adesso, è quello di confrontarsi con elementi di spicco ai campionati italiani e far valere le sue potenzialità fuori regione come ultimamente ha dimostrato. Soddisfazione nelle parole dello stesso coach Lo Preiato: «Complimenti ai miei ragazzi medagliati e, soprattutto, a chi ha sfiorato il risultato. Nonostante difficoltà e vicissitudini, tutti i miei atleti hanno dimostrato di stare bene sempre e comunque sulla cresta dell’onda».

I nomi dei medagliati

Ecco allora tutti i nomi dei medagliati, a partire dalle otto medaglie d’oro che finiscono sul collo di: Zinnà Stefania, Boragina Aurora, Baldo Vittorio, Lo Bianco Michele, Meddis Luigi, Cacciatore Andrea, Ventrice Giuseppe e Camillò Giuseppe.

Sette, come detto, le medaglie d’argento così distribuite:

Morgese Simone, Iudice Alessandro, Porco Davide, Camillò Francesca, Colloca Domenico, Mazzoni Samuel, Magro Cristian.

Tre, infine, le medaglie di bronzo: Virdò Daniel, Camillò Francesca e Caruso Louis.