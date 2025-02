Volley, Tonno Callipo senza freni: battuta 3-0 Gioiosa Ionica, tredicesima vittoria e vetta consolidata

Le atlete giallorosse superano anche la formazione reggina e proseguono il loro cammino in testa alla classifica, nonostante un terzo set più combattuto. Ora un turno di riposo in attesa del derby contro la Volley Reghion

Le ragazze della Tonno Callipo volley continuano la loro marcia trionfale in campionato, conquistando la tredicesima vittoria consecutiva grazie al successo per 3-0 su Gioiosa Ionica. Anche senza il capitano Denise Vinci, rimasta precauzionalmente in panchina dopo l’infortunio alla caviglia, la squadra di coach Boschini ha saputo gestire il match, pur con qualche difficoltà in ricezione e attacco. Le ospiti hanno provato a mettere in difficoltà le padrone di casa, riuscendo anche a condurre nel terzo set, ma l’esperienza di Benedetta Rizzo, top scorer con 17 punti, ha permesso alle vibonesi di chiudere la partita con un netto 3-0.

La cronaca del match

La Tonno Callipo parte forte nel primo set, grazie al turno di battuta di Rizzo che porta subito il punteggio sul 4-0. Le ospiti tentano di reagire, ma il divario tecnico emerge sin dai primi scambi. Con gli ace di Curti e gli attacchi di Otta e Bellanca, Vibo allunga fino al 17-8. Boschini approfitta del vantaggio per dare spazio a Milazzo, che ripaga la fiducia con un ace. Il set si chiude 25-13 con un errore al servizio di Dascola.

Nel secondo parziale Gioiosa Ionica parte meglio e si porta sul 2-0, ma la Tonno Callipo risponde con tre muri consecutivi che ribaltano la situazione. Le giallorosse mantengono il controllo (10-6) e, nonostante una buona reazione delle avversarie, chiudono il set 25-20 con la firma di Rizzo.

Il terzo set si rivela più equilibrato. Dopo un avvio favorevole a Vibo (8-5), Gioiosa risponde con determinazione e, trascinata da Grecea e Dascola, riesce a passare in vantaggio per la prima volta nel match (15-14). Boschini chiama il suo primo time out sul 15-17, poi richiama in campo Curti e la squadra ritrova la giusta compattezza. Rizzo torna protagonista e con un tocco intelligente porta il punteggio sul 20-20. Nel finale, un parziale di 5-0, con due ace di Otta e due fast della solita Rizzo, chiude i conti sul 25-20, consegnando altri tre punti alla Tonno Callipo.

L’analisi di coach Boschini

A fine gara, coach Boschini ha analizzato la prestazione della squadra, sottolineando l’importanza della vittoria: «Vittoria da tre punti, quella che ci serviva, anche perché eravamo in formazione rimaneggiata visto che questa settimana ci sono stati un po’ di acciacchi fisici, che ci stanno ed è normale quando si spinge un po’ in allenamento. Per cui ho deciso un turno di riposo un po’ per tutte, dopo il primo set. Sono molto contento di chi è entrato, perché ha fatto molto bene e questo è anche indice del fatto che quando ci si allena, e lo si fa tutte ad un buon livello, i risultati arrivano».

Il tecnico ha poi evidenziato l’importanza di partite come questa per la crescita del gruppo: «La squadra ha bisogno anche di queste partite per far crescere tutti, non solo chi gioca spesso ma anche chi lo fa di meno. Quindi ci serviva una gara del genere per poter dare spazio a tutti, per cui sono molto contento delle scelte fatte. Chiaramente così facendo l’obiettivo è quello, spero, di portare anche il livello dell’allenamento più in alto».

«Sicuramente bisogna restare sempre concentrati e fare le cose che ci diciamo durante la settimana ed anche in seduta video. Le ragazze ieri hanno interpretato abbastanza bene la partita, è chiaro che poi nel terzo set complice qualche errore in più da parte nostra, l’abbiamo messa un po’ in bilico. Poi chiaramente Benedetta ha sistemato con la sua esperienza la parte finale del set».

Guardando al futuro, il coach ha parlato delle condizioni fisiche della squadra: «Adesso però dobbiamo recuperare più che le energie, dagli acciacchi perché di energie ne abbiamo considerando che abbiamo avuto il riposo alla prima giornata di ritorno, anche se è un periodo difficile. Anche settimana prossima ci sarà un’altra giornata di riposo, stavolta di tutto il torneo: sarà l’occasione per cercare di aggiustare le problematiche fisiche».

Con la vittoria su Gioiosa Ionica, la Tonno Callipo mantiene la vetta della classifica e si prepara al prossimo impegno, il derby contro la Volley Reghion a Reggio Calabria, previsto per il 1° marzo.