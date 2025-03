Stadio Luigi Razza off limits per la Vibonese ma ad allenarsi arriva la Reggiana

Il club rossoblù da qualche giorno si è spostato da Vibo Marina a Mileto, anche per preservare il manto erboso dello stadio cittadino dove disputa le partite. Quest'ultimo intanto sta ospitando per qualche giorno la squadra emiliana che milita in Serie B

Prima Catanzaro poi Cosenza, sostando nel frattempo a Vibo Valentia. È la soluzione che ha scelto di adottare la Reggiana Calcio visti i due impegni ravvicinati contro le due squadre calabresi di Serie B. Domenica scorsa infatti la formazione di Reggio Emilia ha affrontato i giallorossi di Fabio Caserta allo stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro (nel match valido per la 28esima giornata e terminato sul risultato di 1-1) e il prossimo venerdì scenderà in campo contro i Lupi al San Vito – Marulla di Cosenza. Una settimana di ritiro in Calabria quindi per la Reggiana che farà ritorno in Emilia solo sabato 8 marzo, il giorno dopo la sfida contro il Cosenza.

Ad ospitare gli allenamenti della Reggiana nel corso della settimana calabrese è lo stadio “Luigi Razza” di Vibo Valentia, casa dell’US Vibonese. «Sede degli allenamenti è lo stadio cittadino, con un manto in erba naturale e strutture collegate che stanno supportando più che positivamente la preparazione alla prossima sfida in Calabria», scrive sul proprio sito ufficiale la Reggiana Calcio 1919, formazione allenata peraltro dall’ex tecnico del Cosenza Wiliam Viali, che nel prossimo incontro affronterà proprio il suo recente passato.

Una sessione di allenamento della Reggiana allo stadio Razza

Domani quindi l’ultimo allenamento (la rifinitura pre-gara) per la squadra di Viali sul terreno di gioco vibonese che poi tornerà ad ospitare i padroni di casa ma soltanto per le partite ufficiali, sì perché da qualche mese la squadra di Vibo non ha più svolto i propri allenamenti nello stadio cittadino, preferendo, al fine di preservare il manto erboso del Razza, allenarsi al Marzano di Vibo Marina. È notizia invece delle scorse ore quella di un nuovo trasferimento per le attività di allenamento della squadra del presidente Caffo, che da Vibo Marina si sposta adesso a Mileto sul nuovo campo in erba sintetica del Mileto Calcio.

«A scanso di equivoci, non esiste alcuna polemica con l’attuale amministrazione comunale, con cui stiamo attivamente collaborando anche per progetti futuri legati alla Società – ha spiegato lo stesso Caffo tramite una nota ufficiale -. La carenza di strutture adeguate in città e i costi significativi per l’utilizzo di impianti alternativi ci hanno orientato verso questa soluzione, che ci consente di gestire ottimamente tutte le nostre formazioni. Il settore giovanile e la scuola calcio continueranno infatti a utilizzare le strutture della città capoluogo». E infine: «Ringrazio personalmente il sindaco di Mileto per la sua collaborazione e sono convinto che questa iniziativa rappresenti un’ulteriore opportunità di crescita e radicamento della Vibonese nell’intero territorio provinciale».