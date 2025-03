Serie D, la Vibonese torna a vincere: Ragusa battuto in trasferta per 1-0

Scuote la testa e si rialza la Vibonese dopo le tre sconfitte consecutive che aveva complicato la corsa ai play off. Il club rossoblù, infatti, batte a domicilio il Ragusa nel ventisettesimo turno del campionato di Serie D (girone I) e torna a casa con tre punti preziosi che ridanno innanzitutto morale e rilanciano la corsa quantomeno ai primi quattro posti.

Primo tempo

Per i siciliani, mister Erra propone un 4-3-3 con Grasso tra i pali e poi quartetto difensivo composto da Esposito, Callegari, Scipione e Memeo. A centrocampo ecco Garufi, Corigliano e Tagliarino mentre il tridente offensivo è formato da Crisci, Ahmetaj e Haberkon, quest’ultimo vecchia conoscenza calabrese avendo vestito la maglia della Vigor Lamezia.

Per la Vibonese modulo base ma con qualche novità negli undici. Innanzitutto ancora una volta confermato Bifulco tra i pali mentre la linea difensiva è composta dai soliti noti Capone e Germinio centrali con Nunziante e Cardinale (adattato) a operare sulle corsie basse esterne. Il centrocampo è come sempre guidato da capitan Favo ma senza Giunta, inizialmente in panchina, e con Atteo mentre Castillo riproposto nuovamente dal primo minuto. Nel tridente, insieme ai collaudati Terranova e Alagna, c’è come sempre Napolitano. Ancora panchina per Simonelli e Berardi.



Partono bene gli ospiti che si rendono pericolosi dopo soli quattro minuti di gioco con Cardinale che va alla conclusione, ma viene murato dal portiere Grasso. Col passare dei minuti escono fuori anche i padroni di casa che al 21′ pt impegnano Bifulco prima con Ahmetaj (gran tiro con il portiere rossoblù che si rifugia in angolo) e poi con Corigliano. Al 34′ pt però è la Vibonese a trovare il vantaggio con Cardinale che, in diagonale, ribadisce in rete una prima conclusione del compagno Napolitano inizialmente respinta dal portiere Grasso, sul secondo tentativo però quest’ultimo non ha potuto fare nulla.

Secondo tempo

Nel secondo tempo mister Erra non vuole perdere tempo e, al sesto minuto, inserisce la seconda punta Yassin per cercare di dare ulteriore brio alla manovra offensiva, con quest’ultima guidata da Ahmetaj che cerca di servire Haberkon, ma i due non si intendono per movimenti e tempistiche. Nonostante i locali siano a trazione interiore, con tre punte, non riescono a rendersi veramente pericolosi e con Bifulco poche volte impegnato seriamente, merito anche di una Vibonese ben messa in campo e che ha sapientemente gestito. C’è ancora speranza in ottica terzo e quarto posto dopo i contemporanei rallentamenti di Scafatese e Sambiase.

Il tabellino

RAGUSA – VIBONESE 0-1

RAGUSA: Grasso; Esposito (20′ st Picchi), Callegari, Scipione, Memeo (6′ st Yassin); Garufi (38′ st Solmonte), Corigliano, Tagliarino (20′ st Taormina); Crisci, Ahmetaj, Haberkon. A disp.: Bonagura, Battaglia, Bianco, Sottil, Cantone. All. Erra

VIBONESE: Bifulco; Nunziante, Capone, Germinio, Cardinale; Favo, Atteo, Castillo; Napolitano (38′ pt Palumbo), Terranova, Alagna. A disp.: Marano, Tarantino, Simonelli, Giunta, Berardi, Aronica, Cosmano, Milazzo. All. Facciolo

ARBITRO: Mansour Faye di Brescia (assistenti Angelo Macchia di Moliterno e Gianpaolo Giannone di Arco Riva)

MARCATORI: 34′ pt Cardinale

NOTE: Giornata primaverile con circa 150 spettatori. Ammoniti: Callegari (R), Garufi (R), Bifulco (V). Ammoniti i due mister Erra (R) e Facciolo (V). Rec.: 2′ pt- 6′ st