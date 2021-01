La volley Tonno Callipo pronta a sfidare la corazzata Itas Trentino

Per la nona giornata di ritorno di Superlega la squadra calabrese ospiterà domenica 24 gennaio al PalaMaiata di Vibo Valentia un avversario reduce da ben 14 vittorie consecutive

Come una vera finale. Ora che la strada che conduce al termine della stagione regolare si assottiglia sempre di più non potrebbe essere diversamente per la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia, chiamata ad affrontare la difficile sfida contro l’ Itas Trentino, una delle tre corazzate di questa SurperLega Credem Banca 2020/2021, in programma domenica pomeriggio al “PalaMaiata”.La squadra di Valerio Baldovin è reduce dalla terza sconfitta esterna consecutiva in terra lombarda contro la Vero Volley Monza, sempre con il punteggio finale di tre set a uno. In tutte e tre le occasioni la formazione giallorossa non è riuscita a capitalizzare il set iniziale di vantaggio e quindi ha fatto ritorno in Calabria a mani vuote.

«Quella con Trento è una partita che va affrontata con un pizzico di spensieratezza – afferma il centrale della Callipo Enrico Cester-. Sappiamo bene che i nostri obiettivi sono diversi da quelli di Trento che per di più in questo momento è la squadra più in forma e più forte del campionato. Sarà difficile trovare un loro punto debole ma noi ci proveremo. Sarà una gara molto diversa da quella dell’andata. Allora erano reduci da un periodo di stop dettato del Covid-19 e giocavano senza palleggiatori». Cester chiude indicando la strada da percorrere in questo rush finale: «Niente deve distrarci ma dobbiamo cercare qualche altro punto per restare tra le prime cinque della classifica. La stanchezza inizia a farsi sentire ma è il momento di stringere i denti e provare a regalare qualche altra vittoria ai nostri tifosi che ci seguono da casa»