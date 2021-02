Dimissioni in arrivo per Angelo Galfano. La Vibonese orientata su Giorgio Roselli

L’allenatore siciliano avrebbe deciso di farsi da parte. Si attende la comunicazione ufficiale da parte della società rossoblù, che sta valutando l’ipotesi relativa all’ex trainer del Cosenza

Un ultimo gesto di grande signorilità. È quello che ha scelto di fare Angelo Galfano, dopo un incontro con il presidente Pippo Caffo. A quanto pare il tecnico siciliano avrebbe deciso di dimettersi, pur non essendo il solo responsabile di una situazione che ha portato la Vibonese a non vincere da oltre due mesi. Galfano paga anche per colpe non sue, ma appare evidente che la squadra non lo ha aiutato, almeno vedendo la prestazione offerta a Pagani, in particolare nel secondo tempo. Fatto sta che il rapporto con il club è ormai alla fine e in tal senso si rimane in attesa di una comunicazione ufficiale. Il ds Condò è quindi alla ricerca di un sostituto e, come rilancia il Quotidiano del Sud, potrebbe essere Giorgio Roselli il prescelto. All’ex tecnico del Cosenza verrebbe affidata quindi la guida di una squadra che non vince da undici giornate.