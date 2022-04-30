L’esponente 5 stelle aveva criticato il mancato co-finanziamento dell’amministrazione comunale al progetto redatto dalla Asd Sant’Onofrio. La replica di Pezzo: «Venga in Comune»

Non si è fatta attendere la risposta del sindaco di Sant’Onofrio, Antonino Pezzo al deputato pentastellato Riccardo Tucci. L’esponente 5 stelle, si ricorderà, nei giorni scorsi era intervenuto in merito al mancato cofinanziamento da parte dell’amministrazione comunale del progetto “Sport di tutti – Quartieri” redatto dall’Asd Sant’Onofrio. [Continua in basso]

Una dura presa di posizione alla quale fa seguito una piccata replica: «Lascia veramente senza parole l’infame attacco, da parte del deputato del Movimento 5 Stelle Tucci, lanciato all’Amministrazione comunale di Sant’Onofrio. Grave e irresponsabile è stata la presa di posizione del deputato 5 stelle nei confronti della comunità santonofrese. L’onorevole Tucci – evidenzia il sindaco Pezzo – denuncia dei fatti che non conosce nei dettagli e si limita, brutalmente, ad affiancarsi a chi nel paese è all’opposizione, maltrattando un’amministrazione di centrodestra sana, onesta e, soprattutto, trasparente».

E ancora: «Un uomo che rappresenta un’istituzione di primo livello non dovrebbe aggredire un’istituzione comunale prima di accertarsi della verità dei fatti: è questo che non è onorevole. L’amministrazione comunale di Sant’Onofrio – conclude il primo cittadino- invita formalmente il parlamentare Tucci nella sede comunale, unica sede idonea e istituzionale, affinché possa prendere atto della reale situazione e, con documentazione alla mano, chieda scusa all’amministrazione comunale tutta e all’intera comunità santonofrese».

