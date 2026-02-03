Per la Vibonese inizia adesso una fase alquanto delicata, con la compagine rossoblù che deve innanzitutto centrare il prima possibile la salvezza nel campionato di serie D (girone I) e poi guardare al futuro mettendosi alla spalle questa travagliata stagione. Dopo la vittoria nel derby contro il Sambiase, domenica scorsa è invece arrivato un nuovo stop in casa del Castrum Favara. Risultato a parte, però, la prestazione dei ragazzi di mister Capodicasa c'è stata ed è dall'atteggiamento che si deve ripartire per non perdere più punti per strada.

Parla Carnevale

L'organico della Vibonese è cambiato parecchio nel corso del mercato invernale, in un via vai di giocatori che ha rivoluzionato la rosa. Tra i pochi "senatori" che ci sono fin dalla prima parte di stagione però rientra anche Antonio Carnevale.

Diciassette, finora, le presenze del centrocampista venticinquenne che ai microfoni di LaC News24 ritorna innanzitutto sulla sconfitta in terra siciliana: «Domenica per noi era una partita fondamentale ma siamo partiti sottotono sin dall'inizio e poi abbiamo pagato subito i due gol. La prestazione però c'è stata, soprattutto nella ripresa da parte di tutti, poiché la squadra era viva e si vedeva. In questo tipo di partite l'atteggiamento fa la differenza in tutto».

Concentrazione e costanza

La compagine rossoblù sta cercando di mettersi alle spalle il periodo opaco degli ultimi mesi e in questo, un ruolo fondamentale, lo gioca proprio il gruppo. I ragazzi hanno sempre continuano ad allenarsi, estraniandosi da ciò che accadeva all'esterno come afferma lo stesso Carnevale: «Alla fine ogni giocatore deve pensare solo a giocare a calcio e allenarsi giorno dopo giorno, estraniandosi da ciò che avviene fuori. Questo è ciò che dobbiamo fare noi e cercare di farlo da qui a fine stagione».

Bisogna dunque rialzarsi subito, a partire da domenica nel match casalingo contro l'insidiosa Nissa: «Domenica arriverà la Nissa che è costruita per vincere ma noi non dobbiamo pensare all'avversario e che sia Nissa, Savoia o Igea Virtus dobbiamo giocare per vincere perché ci giochiamo tanto. Inoltre il Luigi Razza deve trasformarsi in un fortino e questo possiamo farlo solo con il supporto dei nostri tifosi».

Le idee del mister

Partito anche il nuovo corso del tecnico Antonello Capodicasa, al Luigi Razza ormai da circa venti giorni: «Lui è un mister eccezionale - conclude Carnevale - ed è molto preparato, inoltre ci sa fare soprattutto con i giovani e ha delle idee interessanti. Diciamo che è un grande motivatore che ci fa dare il massimo. Con lui possiamo fare bene».