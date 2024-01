Un pezzo di storia cancellato: addio ai “formaggini” di Piazza Municipio – Video

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="">

Tra gli anni ’80 e ’90 è stata un luogo di ritrovo. Con quelle palme e le caratteristiche panchine triangolari conosciute con il nome di “formaggini”. Con il tempo Piazza Martiri d’Ungheria si è spopolata per diventare un grande parcheggio. Presto tornerà ad essere il salotto della città di Vibo Valentia. Da qualche giorno infatti, le ruspe sono entrate in azione per dare il via al restyling. Nel nuovo progetto, non c’è spazio per le palme, né per la caratteristica fontana Scrimbia. Non c’è spazio neppure per i “formaggini” che son stati demoliti sotto gli occhi sorpresi e delusi dei vibonesi. Difficile dire addio ad un pezzo di storia.

Attorno alle transenne gli “Umarelli” che osservano i lavori con nostalgia. Davanti al cantiere il fotografo vibonese Franco Grillo che non riesce a trattenere le lacrime: «Sicuramente diventerà una piazza ancora più bella – dice – ma vedere queste macerie è un colpo al cuore». Per Salvatore Berlingeri «la piazza andava riqualificata, era di una bruttura assoluta, priva di funzionalità». Delusione e speranza nelle parole di Antonio Fortuna che in quella piazza poche settimane fa ha radunato il popolo dei nostalgici. I ragazzi degli anni ’90 , che per una sera sono tornati a riappropriarsi della piazza. «L’idea di una nuova rinascita passa inevitabilmente da una ristrutturazione. Speriamo che le modifiche diano personalità a questo luogo», conclude guardando il cantiere.

