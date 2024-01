Piazza Luigi Razza a Vibo: partono i lavori e riesplodono le contestazioni – Video

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen>

Che i lavori di riqualificazione di piazza Luigi Razza a Vibo Valentia potessero creare problemi era prevedibile, ma forse neppure l’amministrazione comunale di Vibo Valentia pensava di dovere fare i conti con così tanti malumori. Sabato la contestazione degli ambulanti trasferiti in piazza Spogliatore, questa mattina – in concomitanza con l’avvio dei nuovi interventi – a protestare è stato in particolare il titolare del laboratorio di Analisi Nusdeo, la cui attività si trova proprio a ridosso del cantiere. «All’apertura del laboratorio – spiega Terenzio Adriano Pacetti – abbiamo trovato una transenna che ha impedito a centinaia di pazienti di poter sostare con l’auto: ci sono disabili e donne in gravidanza che non hanno potuto fare le analisi. Mi domando: con quale criterio hanno programmato l’intervento»? Il medico è favorevole alla rigenerazione della piazza, che «versa in una condizione di abbandono», ma contesta il metodo: «Ho chiamato la polizia municipale che è intervenuta tempestivamente. Gli agenti hanno spostato la transenna e consentito il transito e la sosta delle auto. Dovevano pensarci prima», chiosa. «Oggi c’è stata un’interruzione di servizio pubblico. Non ho potuto lavorare», dice rammaricato Pacetti.

A seguito delle proteste è stata ridotta l’area del cantiere per limitare i disagi. Gli operai hanno transennato parte della piazza. Il passaggio delle auto e dei pedoni è consentito solo attraverso una piccola lingua d’asfalto. Cittadini disorientati e automobilisti infuriati: «Non si può più venire a Vibo, non ci sono parcheggi», impreca un uomo al volante. «I lavori andavano fatti, ma perché tutti insieme e perchè tutta questa fretta?», commenta un passante per il quale l’accelerata è addebitabile all’imminente campagna elettorale. Prova a rassicurare la popolazione, l’assessore ai Lavori pubblici Carmen Corrado, sul posto insieme al comandante della polizia municipale Michele Bruzzese. «Ogni cantiere provoca inevitabili disagi, è normale – spiega Carmen Corrado – ma noi saremo qui ogni giorno per tentare di limitare i disagi che andranno avanti fino alla prossima estate». L’intervento, per un importo di oltre un milione e mezzo di euro, terminerà il 21 luglio prossimo. Il cartello affisso davanti al cantiere riporta una foto a colori di come sarà trasformata la nuova piazza che «tornerà – assicura l’assessore Corrado – agli antichi splendori».

