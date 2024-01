Cantieri e mercato a Vibo, l’amministrazione comunale: «Ora basta con queste polemiche vuote»

Maria Limardo

“La misura è davvero colma. Non si può più stare in silenzio e assistere a continue strumentalizzazioni e polemiche che hanno il solo scopo di attaccare l’amministrazione comunale e demonizzare un’opera generale di rigenerazione urbana che la città chiede e attende da anni. Ultimo in ordine di tempo il caso del mercato settimanale che questa mattina, come ampiamente previsto e concordato con gli stessi venditori ambulanti, ha visto il trasferimento degli stand da piazza Luigi Razza che si sono aggregati a quelli di piazza Spogliatore, e questo per l’imminente apertura del cantiere”. E’ quanto dichiara l’amministrazione comunale di Vibo Valentia a margine di quanto accaduto stamani in occasione dello svolgimento del mercato settimanale del sabato saltato – in sostanza – a seguito di “un battibecco del tutto interno agli ambulanti stessi”. In una nota stampa l’Amministrazione guidata dal sindaco Maria Limardo dichiara che “è davvero stucchevole essere costretti a leggere osservazioni fondate sul nulla, campate in aria, e create senza neanche premurarsi di accertare come siano andati realmente i fatti. Vale per una certa stampa così come vale per alcuni esponenti politici, che pensano di approfittare di determinate situazioni e condizioni di disagio ampiamente previste – e tra l’altro annunciate anche a mezzo stampa – e per le quali sono stati approntati i dovuti correttivi”.

Il mercato a Vibo Valentia

“Quelle stesse persone che parlano di “dimostrazione di efficientismo” e poi, evidentemente, disconoscono il funzionamento di base delle procedure amministrative che hanno tempistiche rigide e che, se non rispettate, finiscono col far perdere i finanziamenti alle amministrazioni pubbliche”, l’Amministrazione non si riserva a indirizzare un passaggio neanche troppo velato al candidato sindaco del Pd, Enzo Romeo, che è intervenuto sulla vicenda e si è recato, stamani, proprio in piazza per manifestare solidarietà agli ambulanti. “Per tornare alla questione del mercato settimanale, – aggiunge – corre l’obbligo di precisare che nelle settimane precedenti abbiamo incontrato più e più volte i commercianti e i loro rappresentanti fino ad arrivare sabato scorso ad effettuare una vera e propria simulazione con la nuova configurazione dei posti assegnati con il corretto perimetro dei singoli punti vendita”. In conclusione, dunque, “quanto accaduto stamattina non è in alcun modo addebitabile all’amministrazione comunale – precisano da palazzo Luigi Razza – bensì a un battibecco del tutto interno agli ambulanti stessi. Una cosa è certa: questa amministrazione ha ben presente quale sia il futuro per questa città, e lo sta costruendo pezzo per pezzo con i fatti. Le parole le lasciamo agli altri”.

