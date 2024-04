Festa della polizia a Vibo, il questore: «Faremo tanto per gli onesti di questa provincia» – Video

Nel corso della cerimonia Ruperti insieme al prefetto Grieco hanno consegnato encomi ai poliziotti che si sono particolarmente distinti in operazioni

Anche Vibo Valentia celebra il 172esimo anniversario della fondazione della Polizia di Stato. La cerimonia a causa del maltempo si è svolta all’interno dell’auditorium della Scuola Allievi Agenti alla presenza delle massime autorità civili, militari e religiose della provincia. Presenti anche le scolaresche.

Visibilmente emozionato il neo questore Rodolfo Ruperti tornato a Vibo Valentia dopo 17 anni. «Qui ho iniziato a lavorare – ha detto -. Sono felice di aver ritrovato volti che mi ricordano momenti indimenticabili del mio percorso professionale. All’epoca ho trovato una squadra eccezionale. Uomini e donne che hanno dato tutto quello che potevano con i limiti che affrontavamo quotidianamente. Però, si è riusciti a fare un grande lavoro che ha trovato in quel momento un humus favorevole all’interno dell’animo dei poliziotti». E guardando al futuro Ruperti dice: «Ritengo che si faranno ancora tante attività in questo territorio bellissimo che ha una ricchezza geografica particolare, e soprattutto, è abitata da gente perbene, onesta e laboriosa che ha voglia di legalità. Noi – ha ricordato il Ruperti – siamo servitori dello Stato e siamo qui per servire». Nel corso della cerimonia il questore insieme al prefetto di Vibo Valentia Paolo Giovanni Grieco hanno consegnato encomi speciali a quei poliziotti che si sono particolarmente distinti nella loro attività. La giornata è stata allietata dalle musiche dell’orchestra del Conservatorio Fausto Torrefranca di Vibo Valentia.

