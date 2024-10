Pontiero è il nuovo comandante dei vigili del fuoco di Vibo: «Apertura del teatro? Dipende tutto dal Comune» – VIDEO

Il nuovo capo dei pompieri vibonesi è stato in prima linea durante alcune delle principali emergenze nazionali. In merito all'inaugurazione della struttura di Moderata Durant spiega: «Pronti a rilasciare il certificato antincendio appena l'Amministrazione presenterà la SCIA»

Ambrogio Pontiero è il nuovo comandante dei vigili del fuoco di Vibo Valentia. Originario di Reggio Calabria, ha già prestato servizio in città dal 2007 al 2012 in qualità di funzionario. Nel corso della sua carriera, oltre a Vibo Valentia, ha prestato servizio nei Comandi di Brescia, Reggio Calabria e Messina. Ha partecipato alle emergenze nazionali per il terremoto dell’Aquila del 2009, dell’Emilia Romagna del 2012 e 2016, del Centro Italia del 2016 e dell’Etna e area metropolitana di Catania del 2018.

Insediatosi il 30 settembre scorso, questa mattina ha incontrato i giornalisti per un saluto alla città, ma anche per elencare i progetti che intende mettere in campo. Dall’attività di formazione e divulgazione della cultura della sicurezza attraverso il coinvolgimento delle scuole, alla realizzazione di nuovi distaccamenti volontari dei vigili del fuoco per una presenza capillare dei mezzi di soccorso che andranno ad abbattere i tempi di intervento.

Incalzato dai giornalisti il neo comandante è intervenuto anche sul nuovo teatro di Vibo Valentia, aperto a febbraio scorso e subito chiuso perché privo della certificazione di collaudo da parte dei Vigili del fuoco. «C’è un progetto da noi approvato – conferma Pontiero -, siamo in attesa che il Comune presenti la Scia (Segnalazione certificata di inizio attività), solo in seguito rilasceremo il certificato antincendio». I tempi? «Dipende tutto dal Comune…»