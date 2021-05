Vibo Marina, volontari in azione per pulire il lungomare Colombo

Con la stagione estiva ormai alle porte, il lungomare “C. Colombo” di Vibo Marina diventa, in particolar modo nei giorni del fine settimana, una meta molto frequentata per tanti cittadini, provenienti anche dai centri limitrofi, desiderosi di una piacevole e rilassante passeggiata lungo l’area del bacino portuale. Dopo mesi di forzato lockdown dovuto alle restrizioni imposte dalla pandemia, il desiderio di una passeggiata all’aperto, ancora meglio se in riva al mare, si è trasformato in una insopprimibile esigenza di poter finalmente fruire degli spazi aperti.

Pertanto dovrebbe costituire un preciso impegno, da parte enti preposti, mettere in campo attività in grado di presentare il percorso della promenade nella migliore veste possibile. Ma, considerata l’assenza di attività provenienti dagli enti pubblici, un gruppo di giovani volontari ha deciso di porre in essere un’operazione di pulizia per restituire decoro all’area sottostante la ringhiera del lungomare, nei pressi della piazzetta, che da tempo era invaso da sterpaglie e vegetazione spontanea, diventando ricettacolo di insetti ed altre indesiderate presenze.

Per i volontari (Scout Agesci Vibo Marina, gruppo Sentieri Puliti, associazione turistica Proloco) si è trattato di un’iniziativa di sussidiarietà trasversale e di cittadinanza attiva, un segnale di sensibilità verso il bene ambientale e di valorizzazione degli spazi pubblici. In poche parole, senza perifrasi, volere il bello ed il decoro per la propria cittadina.

«È stato solo un esempio – hanno affermato i giovani volontari – avente lo scopo di sollecitare enti ed istituzioni a svolgere il loro compito e far funzionare i servizi».