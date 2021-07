Anche Tropea e Zambrone vietano gli animali in spiaggia, ma è un’ordinanza della Capitaneria

L’Ordinanza balneare 2021 del Comune di Parghelia che vieta gli animali in spiaggia, continua a far discutere. Sulla questione oggi interviene la sezione provinciale di Vibo Valentiadell’Enpa «siamo stati inondati di segnalazioni riguardo altri comuni della fascia costiera denominata “Costa degli Dei” che adottano la stessa ordinanza, come ad esempio Zambrone e Tropea, i cui comuni si rifanno all’Ordinanza della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Vibo Valentia» . L’Enpa ha pertanto accertato come nel “Decalogo del bagnante”, al punto 10 ci sia scritto: “Non portare animali sulla spiaggia, ad eccezione delle zone ove espressamente previsto”».



A parere dell’ente nazionale protezione animali l’ordinanza appare ambigua. «Gli animali non sono ammessi nelle spiagge, a meno che il Comune, con apposita ordinanza e a sua completa discrezione, ne adibisca qualcuna?», si domandano: «E se questa non viene adibita allora nessuna spiaggia è accessibile? Il Comune è “obbligato” a prevedere delle spiagge dove portare gli animali o no?». Quesiti che l’Enpa rivolge tramite Pec alla Capitaneria di Porto di Vibo Valentia . «Nella certezza – fanno sapere le volontarie – che alla luce delle diverse sentenze del TAR che hanno annullato questo tipo di ordinanze, si assisterà ad un risvolto positivo della vicenda. Nessuna legge statale o regionale vieta di portare con sé, sulle spiagge libere, i propri animali di famiglia» concludono.