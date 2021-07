Vibo Marina, conclusi i lavori sulla spiaggia del Pennello

Si sono conclusi, nel quartiere Pennello di Vibo Marina, i lavori di messa in sicurezza dell’arenile avviati a fine giugno dopo l’accordo tra l’amministrazione comunale di Vibo Valentia e la società Eni. Ne dà notizia proprio l’amministrazione, che esprime soddisfazione per gli interventi messi in campo da Eni «a beneficio dell’importante cittadina turistica».



«Il fattivo impegno dell’Eni – si legge in una nota -, che, oltre a tagliare, mettendole in sicurezza, le palancole sporgenti dall’arenile e ad asportare il vecchio oleodotto, si è dedicata, anche, alla risistemazione dei massi e della sabbia, ha consentito di restituire ai residenti ed ai villeggianti, che non aspettavano altro, la possibilità di fruire in sicurezza la spiaggia del popoloso quartiere».

«L’impegno e la sinergia portano sempre buoni risultati», il commento del sindaco, Maria Limardo, e dell’assessore all’Urbanistica, Pasquale Scalamogna.