Ruspe in azione al Pennello, Francolino si barrica nel Chiosco azzurro – Video

Ruspe in azione, questa mattina nel quartiere Pennello di Vibo Marina, per l’abbattimento di due immobili abusivi. Il primo è sito in via Torino, costituito da un corpo di fabbrica mai ultimato e da tempo abbandonato (foto in basso).

Alla presenza del procuratore Camillo Falvo, del prefetto Roberta Lulli, del sindaco Maria Limardo e di un ampio dispiegamento di forze dell’ordine, la ditta esecutrice dei lavori – in ottemperanza ad un ordine di demolizione del Comune di Vibo– ha provveduto alla demolizione della struttura pochi minuti fa (video in alto).

Le operazioni proseguiranno ora in piazza della Capannina per effettuare la demolizione del Chiosco azzurro, di proprietà del testimone di giustizia Giuseppe Francolino, quest’ultimo intenzionato ad impedire in ogni modo l’esecuzione del provvedimento, tanto da essersi “barricato” insieme alla moglie all’interno dell’immobile con un cappio al collo. Tuttavia, la presenza della copertura in eternit – e la necessità di reperire una ditta specializzata – scongiura almeno per il momento l’abbattimento.

SEGUONO AGGIORNAMENTI