Paravati, nella Villa della Gioia la giornata dedicata all’ecologia

Giornata all’insegna dell’ecologia a Paravati. Ad essere interessati della proficua iniziativa, organizzata dalla sezione provinciale “Ekoclub International” guidata dal presidente Vincenzo Custureri, sono stati tutti gli alunni delle III classi della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo di Mileto. L’evento green si è svolto all’interno della Villa della Gioia, realtà religioso-socio-assistenziale sorta a Paravati per volontà della Serva di Dio Natuzza Evolo. Nella spianata della Fondazione “Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Anime” sono stati toccati e affrontati diversi punti relativi all’ambiente. Nello specifico, si è parlato con i ragazzi di inquinamento, bosco, necessità di rafforzare la raccolta differenziata e delle aree protette presenti in Calabria. La lezione con gli studenti delle III classi è stata condotta da Lino Licari, guida ufficiale del Parco nazionale dell’Aspromonte. L’esperto, in particolare, ha coinvolto i ragazzi in una prova pratica in cui sono state riproposte le modalità che hanno portato gli uomini primitivi all’accensione del fuoco, attraverso la sfregatura di due bacchette di legno, e a ottenere schegge affilate necessarie a tagliare la carne cacciata. [Continua in basso]

«È stata una giornata di divertimento e apprendimento – fa rilevare Cristian Vardaro, componente dell’esecutivo provinciale di “Ekoclub International” e promotore della manifestazione – che fa capire quanto iniziative del genere siano importanti per sensibilizzare i ragazzi su questi temi. L’educazione alla tutela dell’ambiente deve iniziare proprio da loro, nostro futuro e adulti di domani. In questo modo li aiutiamo a prendere consapevolezza della necessita di rispettare il territorio in cui vivono, passaggio fondamentale per contribuire al miglioramento della qualità della vita di tutti. A tal proposito – conclude – voglio ringraziare il dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo, Antonello Scalamandrè, per la disponibilità data, i responsabili del plesso, insieme alle maestre e ai collaboratori che hanno seguito i ragazzi in questa giornata di formazione, nonché Carmelo Siciliano, consigliere nazionale dell’Ekoclub International per la sua presenza e collaborazione».

