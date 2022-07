Comunità energetiche, il Comune di Vibo spinge per l’unione tra più soggetti: risparmi e incentivi

In arrivo un Avviso pubblico al fine di valutare l'interesse degli utenti del territorio comunale a costituire uno o più gruppi per la produzione e l'autoconsumo di energia green

L’assessore Vincenzo Bruni

Risparmi e incentivi. Tradotto: convenienza, ma serve unirsi. L’ufficio competente del Settore 6 del Comune di Vibo Valentia ha, infatti, avuto mandato di predisporre e pubblicare un Avviso pubblico al fine di valutare l’interesse degli utenti pubblici e privati del territorio comunale a costituire una o più Comunità energetiche rinnovabili. E ancora: il suddetto ufficio, a conclusione della manifestazione di interesse, dovrà adottare gli atti necessari per provvedere alla predisposizione di apposito studio di fattibilità per valutare gli aspetti tecnico/economici di ciascuna iniziativa. È quanto ha deciso di mettere in atto la giunta di Palazzo Luigi Razza – che in merito ha approvato una apposita delibera – su diretta proposta dell’assessore comunale all’Ambiente Vincenzo Bruni. Dove stanno i vantaggi? Presto detto: la costituzione sul territorio comunale di Comunità energetiche rinnovabili, unendo cittadini, condomini, attività commerciali, pubbliche amministrazioni locali o piccole e medie imprese, punta a favorire la costruzione di un impianto condiviso (per la produzione e l’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili), che potrà essere utilizzato anche per beneficiare di concreti risparmi in bolletta e degli incentivi previsti dalla normativa. [Continua in basso]

«Accesso più equo e sostenibile al mercato dell’energia elettrica»

L’esecutivo comunale ha, dunque, preso atto dell’evoluzione del quadro normativo europeo, che «punta alla centralità del cittadino consumatore/produttore, al quale deve essere garantito un accesso più equo e sostenibile al mercato dell’energia elettrica attraverso proprio le Comunità energetiche rinnovabili. L’obiettivo delle suddette Comunità – si legge nella delibera approvata dalla giunta – è di permettere ai cittadini di creare forme innovative di aggregazione e di governance nel campo dell’energia così da essere parte attiva alle diverse fasi del processo produttivo. I cittadini potranno consumare, produrre e scambiare la propria energia collettivamente e quindi ottenere dei benefici economici, attraverso il meccanismo di incentivazione dell’energia prodotta ed autoconsumata, secondo le disposizioni vigenti in materia». In tale contesto, il ruolo del Comune – annota sempre la giunta – «è centrale, come soggetto che facilita la comunicazione ed il coinvolgimento dei cittadini».

L’impegno del legislatore nazionale e regionale

Il legislatore nazionale, dal canto suo, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica, ha definito le modalità e le condizioni per l’attivazione dell’autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e la realizzazione di Comunità di energia rinnovabile. La Regione Calabria, invece, «promuove e partecipa all’istituzione di Comunità energetiche rinnovabili per la produzione, lo scambio, l’accumulo e la cessione di energia rinnovabile ai fini dell’autoconsumo e per la riduzione della povertà energetica e sociale, nonché per la realizzazione di forme di efficientamento e di riduzione dei prelievi energetici dalla rete».