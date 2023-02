Strada del mare, l’Anas richiede l’estensione del senso unico alternato

Proseguono i lavori lungo la Strada provinciale 23 e «per incolumità pubblica», le disposizioni già in atto saranno valide ancora per qualche settimana

Proseguono i lavori da parte dell’ Anas lungo il tratto di Strada provinciale 23 dove, nel mese di novembre, si è verificato il distacco di materiale inerte con conseguente stabilità precaria di due massi che minacciavano di precipitare sull’asse viario, oltreché un ampio squarcio nella rete para massi. E per consentire il completamento dei lavori la Provincia di Vibo Valentia, su richiesta della stessa Anas, ha prolungato l’istituzione temporanea del senso unico alternato per circa 500 metri fino al 30 marzo «per motivi di incolumità pubblica». L’importante arteria di collegamento fra il territorio vibonese (Ricadi-Tropea-Nicotera) e quello reggino ha riaperto, con senso unico alternato, appena quindici giorni fa dopo circa tre mesi di chiusura, in séguito all’avvenuta «messa in sicurezza del tratto Joppolo-Coccorino» sempre ad opera di Anas. [Continua in basso]

Lungo la cosiddetta “Strada del mare” il pericolo di caduta massi è ben noto agli automobilisti. La Provinciale 23, di fatto, nel recente passato è rimasta chiusa ben due anni. Riaperta al traffico nel luglio del 2019 dopo i lavori di messa in sicurezza, coordinati da Anas e costati ben 5milioni di euro, fu inaugurata dall’allora ministro alle Infrastrutture Danilo Toninelli. Nel mese di novembre 2022 poi, una segnalazione telefonica ai Vigili del fuoco del comando provinciale di Vibo Valentia ha nuovamente portato alla chiusura della strada per pericolo di caduta massi a dieci metri d’altezza dal piano stradale.

