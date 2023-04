Vibo Marina in fiore, 2000 piante per abbellire le vie principali della cittadina

Domenica 23 aprile la cittadina portuale si vestirà a festa: sul lungomare Cristoforo Colombo, via Emilia e via Michele Bianchi verranno posizionate quasi duemila piantine. L’iniziativa è stata promossa da un gruppo di cittadini animati dall’amore per il proprio territorio e guidati da Francesco Librandi che ha anche avviato, sui social, un’attività di sensibilizzazione della cittadinanza invitandola a partecipare all’iniziativa. Per attuare quanto programmato, i promotori si sono avvalsi dell’importante collaborazione dell’azienda agricola F.lli Amoruso nonché del contributo economico messo a disposizione dall’amministrazione comunale e dalla

consistente e convinta partecipazione dei commercianti della cittadina portuale.



E’ anche prevista l’adesione spontanea si molti cittadini che hanno dimostrato apprezzamento per l’iniziativa. Ad iniziare dalle ore 9.00 di domenica saranno quindi posizionate le balconiere lungo via Cristoforo Colombo e verranno messe a dimora le piante su tutti i vasi presenti su entrambi i viali del centro. Prevista anche la ripulitura della base degli alberi presenti su corso Michele Bianchi al fine di rendere più agevole la piantumazione. Nelle intenzioni dei promotori vi è, infine, un’attenzione particolare per la villetta” 12 aprile 1943” , nei pressi della scuola elementare “Presterà”, dove si dovrebbe svolgere un’operazione di pulizia e di piantumazione. Un’iniziativa che contribuirà a rendere più gradevole l’aspetto di Vibo Marina e che

servirà, forse, anche a rendere meno evidenti le brutture provocate dall’incuria e da un’ atavica mancanza di attenzione.